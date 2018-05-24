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Bakan Eroğlu, sahurda temel atma ve açılış törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 07:38 | Son Güncelleme

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya'da sahur vaktinde temel atma ve açılış törenine katıldı.

Bakan Eroğlu, sahurda temel atma ve açılış törenine katıldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya'da sahur vaktinde temel atma ve açılış törenine katıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 134 milyon liralık 11 tesisin temel atma ve açılış törenine katılmak üzere Aksaray'dan Konya'ya geldi. Saat 01.00'de Mevlana Meydanı'na gelen Eroğlu, alanda bulunan yaklaşık 3 bin kişiyi selamladı. Törende konuşan Bakan Veysel Eroğlu, Türkiye'nin üzerinde birtakım oyunlar oynandığını belirterek, "Türkiye geliştikçe Türkiye'nin önünü kesmek için dediler ki; partiyi kapatalım. Partiyi kapatmak için dava açıldı. İktidardaki partiyi kapatmak için bir operasyon yapmak istediler. Allahın izniyle onu aştık. Bu sefer Gezi hadiseleri ortaya çıktı. Dikkat edin Gezi'den önce faizler yüzde 4.65'e inmişti. IMF'ye olan borcumuzu ödemiştik. Paradan 6 sıfır atmıştık. Ey Konyalı kardeşim. Eski Türkiye'yi unutma, paramızın pul olduğu günleri, pasaportumuzun itibarın olmadığı günleri unutma. Bir IMF memurunun gelip de şu kanunu çıkar diye talimat verdiğini günleri unutma. 70 cente muhtaç olduğun günleri unutma. Akaryakıt kuyruklarının uzaydan göründüğü günleri unutma" dedi.
'24 HAZİRAN SEÇİMLERİ BİR MİLAT OLACAKTIR'
24 Haziran seçimlerinin bir milat olacağını kaydeden Bakan Eroğlu, "Üzerimizde oynanan oyunlar devam ediyor. Türkiye'yi ekonomik olarak sıkıştıralım, doları yükseltelim gibi birtakım oyunlar içerisine girdiler. Bunun üzerine bu oyunu fark eden Cumhurbaşkanımız 24 Haziran'da seçim yapılmasına karar verdi. Sevgili Konyalılar, 24 Haziran milletimizin tarihinde bir milat olacaktır. 24 Haziran basit bir parti seçimi değildir. Devletimizin bekası, milletimizin istiklali, istikbali meselesidir. Bunu herkes böyle bilsin. Şer ittifakının oyununu bozmaya hazır mısınız? Onlara da gereken dersi verin, sizden beklentimiz bu" diye konuştu.
‘EN AZ 400 MİLLETVEKİLİ İSTİYORUZ’
Son dönemde Meclisteki çoğunluğun önemli olmadığı yönünde bazı yanlış düşüncelerin olduğunu belirten Eroğlu, "Allahın izniyle 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'de ilk defa seçilen devlet başkanı olarak onu göreceğiz. Arkasından şöyle bir oyuna girdiler. Recep Tayyip Erdoğan seçilecek. Onu çok seven var. Meclisin önemi yok. Mecliste çoğunluk olmasa da olur gibi düşünceler var. Bunlar yanlıştır. Güçlü Meclis, güçlü başkan. Lütfen bu oyuna da gelmeyelim. Gümbür gümbür milletvekillerimizi Meclise göndereceğiz. En azından 400 milletvekili istiyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Eroğlu, daha sonra protokol üyeleriyle birlikte 11 tesisin temel atma ve açılışını gerçekleştirdi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Eroğlu, sahurda temel atma ve açılış törenine katıldıBakan Eroğlu, sahurda temel atma ve açılış törenine katıldıBakan Eroğlu, sahurda temel atma ve açılış törenine katıldıBakan Eroğlu, sahurda temel atma ve açılış törenine katıldı

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