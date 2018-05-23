HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Eroğlu, sahurda temel attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 06:53 | Son Güncelleme

Niğde'ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 71 milyon liralık yatırım bedelli 3 tesisin toplu temel atma törenini gerçekleştirip, vatandaşlarla sahur yaptı.

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

Niğde'ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 71 milyon liralık yatırım bedelli 3 tesisin toplu temel atma törenini gerçekleştirip, vatandaşlarla sahur yaptı.
Ömer Halisdemir Meydanı’nda sahur vakti düzenlenen toplu temel atma törenine Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşmada 2011 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nün yapısını değiştirdiklerini belirten Bakan Eroğlu, "Eskiden sadece ormanlık alanda çalışırken, ağaç dikip-keserken, yangınla mücadele ederken şimdi artık orman teşkilatı her yerde bütün Türkiye satında faaliyet gösterir hale geldi. Okul bahçelerini çiçek gibi yapıyoruz. Hastane bahçeleri, mezarlıklar, yol kenarları her tarafı ağaçlandıracağız. Belediye başkanlarına, muhtarlara ne kadar fidan istenirse verilecektir. Artık her şey millet için düsturu ile hareket ediyoruz" dedi.

GELİR GETİRİCİ TÜRLER EKİLECEK
Ormanlık alanlara vatandaşlara gelir getirici ceviz, badem ve bölgede yetişen ağalar dikileceğini belirten Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:
"49 yıllığına 3 yıllık bakımı bizden yeri, geliri özellikle vatandaşa ait olmak üzere veriyoruz. Neden? Devlet ormancılığından, millet ormancılığına geçtik. Tapulu arazisi olup da bakamayan vatandaşlara, özellikle orman köyünün yakınında ise yüzde 65’i devletten hibe, yüzde 35’ide kendisine ait olmak üzere orayı ağaçlandırmak üzere bir seferberlik yapıyoruz. Bunun için en yakın işletme müdürlüğüne müracaat edin, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz.”
Konuşmanın ardından 5 aileye gelir getirici tür, 5 aileye de ORKÖY sertifikası verildi. Törenin ardından Bakan Eroğlu, vatandaşlarla birlikte sahur yaptı.

Görüntü Dökümü
-----------------------
- Bakan Veysel Eroğlu'nun tören alanına gelmesi
- Bakan Eroğlu'nun vatandaşlarla selamlaşması
- Vatandaşlardan görüntü
- Bakan Eroğlu'nun konuşması
- Tesislerin temel atma merasiminin yapılması
- Ailelere sertifika verilmesi
- Gelen ve detay görüntüler

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
Adana'daki araç parkı kavgasıAdana'daki araç parkı kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezula Devlet Başkanı'na tebrikCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezula Devlet Başkanı'na tebrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

24 Haziran'da, AK Parti milletvekili adayı 5 ismin FETÖ ile fotoğrafı çıktı

24 Haziran'da, AK Parti milletvekili adayı 5 ismin FETÖ ile fotoğrafı çıktı

Günlük burç yorumları: 23 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezula Devlet Başkanı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezula Devlet Başkanı'na tebrik

Eren Erdem: MİT tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım

Eren Erdem: MİT tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.