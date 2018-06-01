Bakan Eroğlu yatırımları saydı, muhalefete yüklendi (4)

EROĞLU TAZİYE ZİYARETİNDE CHP'Lİ ÖZEL'LE KARŞILAŞTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Alaşehir'deki temel atma törenlerinin ardından, ilçeden ayrılmadan önce, geçtiğimiz günlerde vefat eden, AK Parti'li Alaşehir Belediye Meclis Üyesi Yaşar Çataldere'nin Beş Eylül Mahallesi'nde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de, taziye dileklerini iletmek için geldikleri evde, Bakan Eroğlu ve beraberindekilerle tesadüfen karşılaştı. Eroğlu ve Özel bir süre sohbet etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Alaşehir ilçesinde baraj, gölet, tarımsal sulama projeleri ve seki yapımı gibi birçok projenin temel atma törenini gerçekleştirdikten sonra, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliğine bağlı kalp krizi nedeniyle vefat eden, Alaşehir Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Yaşar Çataldere'nin Beş Eylül Mahallesi'nde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Önceden planlanmamış olan ziyarette Bakan Eroğlu'na, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve İsmail Bilen ile Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak eşlik etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Alaşehir İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de, Çataldere ailesine taziye dileklerini iletmek için eve geldiklerinde, Bakan Eroğlu ve beraberindekilerle karşılaştı. Eroğlu ve Özel, aileye taziye dileklerini ilettikten sonra bir süre sohbet etti.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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