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Bakan Eroğlu'dan kuraklık açıklaması: 'Vatandaşlarımız rahat olsun'

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 14:42 | Son Güncelleme 4 saat önce

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, son 44 yılın en kurak kış dönemlerinden birinin yaşandığını ifade ederek “Şu anda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var” yılın en kurak yılını yaşadık” “Vatandaşlarımız merak etmesin biz onların su ihtiyaçlarını düşünüyoruz” “İnşallah iyi bir yağış olursa bu mevsimi kurtaracağız” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, son 44 yılın en kurak kış dönemlerinden birinin yaşandığını ifade ederek, “Şu anda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var vatandaşlarımız merak etmesin biz onların su ihtiyaçlarını düşünüyoruz. Biz 2018’de de, 2017’de hiç hissettirmediğimiz gibi şehirlerimiz de su sıkıntısı çektirmeyeceğiz” dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da 2017 yılı yatırımları ve 2018 yatırım hedeflerini değerlendirdiği bir basın toplantısı yaptı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, yağışların azlığı ve buna bağlı olarak barajlardaki doluluk oranları ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Eroğlu, kış mevsiminde olunmasına rağmen yağmur ve kar yağışlarının az olduğunun hatırlatılması üzerine, son 44 yılın en kurak dönemlerinden birisinin yaşandığına işaret ederek, “Hakikaten bu sene son 44 yılın en kurak yılını yaşadık. En son 1972-73’te en kurak ve 2017 yani 44 yıl sonra kurak yıl. Eskiden çok daha az kuraklık dönemlerinde şehirlerde su kesilirdi ama biz Allah’a şükür 505 barak, bin tane gölet yaptık. 196 büyük yerleşim yerine içme suyu götürdük. Ben şunu ifade etmek isterim ki, içme suyu açısından bir mesele olmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun çünkü eskiden bazı büyükşehirlerde çok ciddi su sıkıntısı vardı. Vatandaş onu hatırlıyor bilhassa” diye konuştu.

"ŞU ANDA BARAJLARIMIZ EN DÜŞÜK SEVİYEDE OLMASINA RAĞMEN YÜZDE 33 CİVARINDA DOLULUK VAR”

Bakan Eroğlu, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresini susuz bırakmamak için gerekli önlemlerin alındığını da vurgulayarak açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz 2018’de de 2017’de hiç hissettirmediğimiz gibi şehirlerimiz de su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Şehirleri susuz bırakmamak birinci hedefimizdir. Sanayiyi susuz bırakmayacağız, bir de tabi ki sulama. Burada sulamada Şanlıurfa, Diyarbakır civarında, GAPBölgesinde yağışlar ancak beklenenin yüzde 35 oldu. Orada oturacağız, çiftçilerimize az suyla sulama yapmak için çok hızlı şekilde damlamalı ve yağmurlamalı çiftçilerimizle birlikte hayata geçireceğiz. Şu anda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var. Bazı bölgelerde su fazla, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde su az. Orada tasarrufa riayet edeceğiz. Ama Şanlıurfa’yı, Diyarbakır’ı susuz bırakmayacağız. Şırnak’ı, Gaziantap’i susuz bırakmayacağız. Fakat sulamada özenle sulayacağız. Artık böyle saldım çayıra havası olmayacak. Biz tarlanın başına kadar suyu getiriyoruz. Dolayısı ile çiftçimiz yağmurlama veya damlama sulama sistemi yapacak. Bu olursa herhangi bir problem olmaz.”

"İNŞALLAH İYİ BİR YAĞIŞ OLURSA BU MEVSİMİ KURTARACAĞIZ”

Bugün ve yarından itibaren beklenen yağışların alınacağını da söyleyen Bakan Eroğlu, “Bizim yaptığımız tahminlere göre özellikle bugün bazı bölgelerde iyi bir yağış, bazı bölgelerde ise hafif bir yağış var. Cumartesi günü Ege ve Karadaniz'de, Pazar günü de Ege ve Güneydoğu’nun bir kısmı hariç diğer bölgelerde yağış var. Ancak Allah’a şükür önümüzdeki hafta Perşembe günüde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de bir yağış bekliyoruz, inşallah iyi bir yağış olursa bu mevsimi kurtaracağız. Ancak ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum, vatandaşlarımız merak etmesin biz onların su ihtiyaçlarını düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Toplantıya Bakan Veysel Eroğlu’nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Hatice Özkal, Ali Özkaya, Belediye başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, ilçe ve belde belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kış baraj Prof. Dr. Veysel Eroğlu

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Bakan Metoroloji işleri genel müdürünü aramış. Ayarlamışlar aralarında :D Rahat olun reis izin vermez Kuraklığada yoğun yağışada :D
BUNLAR RAHAT OLUN DİYORSA KURAKLIK FENA VURACAK DEMEKTİR .
iyi bir yağış olursa durumu kurtaracağız diyor. ya olmazzsa
rahat olun dedilerse korkun tecrübe konuşuyor.
Allah'ın bari işine karışmayın. Siz kendi işinizi yapın yeter. Kendi işiniz derken Afyon'da yediğiniz naneleri biliyoruz. Hani o Şuhut ilçesinin Karaadilli kasabası var ya. Biz kendi işiniz derken sizi seçenlerin ülkeyi en iyi şekilde yönetme işinizden bahsediyoruz. Farklı anlamayın
Yağmur kar kimin yüzü suyu hürmetine yağacak. Haksızlık hukuksuzluk zirve yapmış, fuhuş patlamış, erkek çocuklara cinsel istismar almış yürümüş, riya dinin önüne geçmiş neden yağmur yağsın. İktidarda chp olsaydı sahtekar hocalar ülkeyi ataistlet yönetiyor o yüzden yağmur yağmıyor diyeceklerdi. Yiyin için Allah'ın işine karışmayın...
açıklamaya bak..biz vatandaşın su ihtiyacını düşünüyoruz...inşallah iyi bir yağış olursa mevsimi kurtaracağız:)))
muhterem hocanızı fetocu bekir bozdağ arasında yağmur duasına çıksınlar fetocu reis elele yazık benim ülkeme
İyi bir yağış olursa durumu kurtaracağız ya olmazzsa.
inşallah iyi yağış olursa herşeyi halledeceklermiş, iyi de ya OLMAZSA!!!
Yılın en kurak yılı : )
yılın en kurak yılı : )
kullanılan kelimelere bak -> 'merak etmeyin' + 'inşallah' + 'iyi bir yağış olursa'...yani bu nasıl bir cumle. Hem eğer bi yağış olursa deyip te merak etmeyin denmez, yani bu ikisi aynı cümlede kullanılmaz
akbakan açıkladıysa tehlike çok büyük demektir onlar bir litre suya 1000 lirada verebilirler ama vatandaş 10 lira verecek durumda değil
inşallah.......................
AHA ŞİMDİ YANDIK İŞTE KURAKLIK KAPIDA
DÜNYADA KÜRESEL ISINMA VAR İKLİM BOZULDU BİZ NE YAPIYORUZ ORMANLARI YAKIP TALAN OLSUN ZEYTİNLİKLERİ KESİP ALAN OLSUN ŞEHİRLERDE AVM LER İÇİN YEŞİLLERİ YOK EDİYORUZ. SONRADA HER ŞEYİ ALLAHTAN BEKLİYORUZ
AFFERİN BAKANIM SİZE ÇOK ÇOK BİLİNÇLİ BİR CEVAP BU BEN İKNA OLDUM GERİSİNİ BİLMEM.ADAM BİLİMSEL AÇIDAN ÇOK FAİDELİ BİLGİLER VERDİ..............
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