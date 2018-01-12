Bakan Eroğlu'dan kuraklık açıklaması: 'Vatandaşlarımız rahat olsun'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, son 44 yılın en kurak kış dönemlerinden birinin yaşandığını ifade ederek, “Şu anda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var vatandaşlarımız merak etmesin biz onların su ihtiyaçlarını düşünüyoruz. Biz 2018’de de, 2017’de hiç hissettirmediğimiz gibi şehirlerimiz de su sıkıntısı çektirmeyeceğiz” dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da 2017 yılı yatırımları ve 2018 yatırım hedeflerini değerlendirdiği bir basın toplantısı yaptı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, yağışların azlığı ve buna bağlı olarak barajlardaki doluluk oranları ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Eroğlu, kış mevsiminde olunmasına rağmen yağmur ve kar yağışlarının az olduğunun hatırlatılması üzerine, son 44 yılın en kurak dönemlerinden birisinin yaşandığına işaret ederek, “Hakikaten bu sene son 44 yılın en kurak yılını yaşadık. En son 1972-73’te en kurak ve 2017 yani 44 yıl sonra kurak yıl. Eskiden çok daha az kuraklık dönemlerinde şehirlerde su kesilirdi ama biz Allah’a şükür 505 barak, bin tane gölet yaptık. 196 büyük yerleşim yerine içme suyu götürdük. Ben şunu ifade etmek isterim ki, içme suyu açısından bir mesele olmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun çünkü eskiden bazı büyükşehirlerde çok ciddi su sıkıntısı vardı. Vatandaş onu hatırlıyor bilhassa” diye konuştu.