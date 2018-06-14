Bakan Eroğlu'dan sürücülere bayram uyarısı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkacak sürücüleri uyararak, "Her ne kadar bölünmüş yollarda kaza oranı azalmış ise de bazen uykusuzluk ve dikkatsizlik neticesinde gerçekten kaza olabilir. Bu yüzden uykusuz yola çıkılmamalarını özellikle rica ediyorum. Zaman zaman dinlenmelerini rica ediyorum. Bir başlayıp da İstanbul'dan Afyonkarahisar'a gelmesin. Arada iki defa mola versin" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Alt Geçidi'ni araçla ilk geçişi yaparak, açtı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın makam aracının direksiyonuna geçen Bakan Eroğlu, Başkan Çoban ile birlikte alt geçitten geçti. Saat 00.30 sıralarında gerçekleşen geçiş esnasında Bakan Eroğlu'nu vatandaş da yalnız bırakmadı. 'HAYIRLI OLSUN' Bakan Veysel Eroğlu, Atatürk Alt Geçidi ile tıkanan kavşakta sürücülerin daha rahat ve huzurlu şekilde araçlarıyla geçebileceklerini söyledi. Bakan Eroğlu, "Neticede burası çok rahatladı. O bakımdan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede tamamladı. Eskiden bundan çok daha küçük alt geçitler, yıllarca sürerdi. Başkanım burayı çok kısa sürede ilerleyerek, acilen burayı yaptı. Tebrik ediyoruz. Hakikaten ben de çok duygulandım. Böyle mübarek bir günde ilk defa basın mensuplarımızla bizim geçmemiz çok güzel oldu. Hayırlı olsun" dedi. '551 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI VAR' Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Afyonkarahisar'da büyük yatırımlara imza attığını söyleyen Bakan Veysel Eroğlu, geçmişte Ankara'ya, Konya'ya hatta Sandıklı'ya Afyonkarahisar'dan gitmenin büyük mesele olduğunu kaydetti. Bakan Eroğlu, "Sayın Başbakanımız o dönemde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ydı. Kendisini buraya davet ettim. Hatta o zaman bir toplantı yaptık. Bütün Afyonkarahisarlılar taleplerini dile getirdi. Ve orada Sayın Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'a bütün yatırımları yapacağına dair söz verdi. Hatırlarsanız akabinde çevre yolları, köprüler ve bölünmüş yollar tamamlandı. Köroğlu Beli'nde dağlar devrildi. Bölünmüş yol inşa edildi. Daha sonra Afyonkarahisar- İzmir, Afyonkarahisar- Kütahya- İstanbul, Afyonkarahisar- Konya ve Afyonkarahisar- Antalya bölünmüş yolları yapıldı. Şu anda 551 kilometre bölünmüş yol ağı var. İnşallah şu anda eksik kalan Afyonkarahisar- Şuhut bölünmüş yolu da yapılacak. Daha sonra Dinar tarafına doğru uzayacak inşallah. Böylece Afyonkarahisar'da bölünmüş yol problemi ortadan kalktı. Bütün yollar Afyon kaymağı gibi oldu" dedi. 'YOLLARIN KRALI OLMAZ KURALI OLUR' Bir gazetecinin "Türkiye'de yarından itibaren bayram tatili başlıyor, sürücülere ne gibi uyarılarda bulunursunuz?" sorusu üzerine Bakan Eroğlu, hızı sevdiğini ama tavsiye etmediğini vurguladı. Bakan Eroğlu, "Başbakanıma bazen 'Yolların kralı' falan diyorlar. 'Durun' diyor. 'Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur' diyor. Yani yolların kaidesi var. Bayram esnasında çok gidiş gelişler oluyor. Yani her ne kadar bölünmüş yollarda kaza oranı azalmış ise de bazen uykusuzluk ve dikkatsizlik neticesinde gerçekten kaza olabilir. Bu yüzden uykusuz yola çıkılmamalarını özellikle rica ediyorum. Zaman zaman dinlenmelerini rica ediyorum. Bir başlayıp da İstanbul'dan Afyonkarahisar'a gelmesin. Arada iki defa mola versin" diye konuştu. 'YÜZDE 70 ŞOFÖR HATASI' Bakan Eroğlu, en çok kazanın trafikteyken cep telefonuyla konuşurken gerçekleştiğine dikkati çekerek, şöyle dedi: "Cep telefonuyla konuşurken araç sürülmez. Yani dikkatsizlik. Bir de kazanın yüzde 70'i şoför hatasından kaynaklanıyor. Sürücü hatası. Ama geri kalan da araç hatası, yoldan hatalar da çok az oluyor. Bunları dikkate alırlarsa sevinirim. Bir, araç sürerken cep telefonu kullanmasınlar. İkincisi, uykusuz olmasınlar, dikkatli olsunlar, arada mola versinler ve inip aşağıya bir nefes alsınlar. Üç, arabasının frenlerini ve diğer aksamlarını şöyle bir muayeneden geçirsinler. Diyeceğim bu. Bunları da herkes bilir. Ben de şoför olarak bunları hep yapardım yani." Bakan Eroğlu daha sonra Ak Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları'nın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği sahur programına katıldı.

