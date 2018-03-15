HABER

Bakan Eroğlu'na "Tunceli fahri hemşehrilik beratı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sonel, kente yaptığı hizmetlerden dolayı Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'na "fahri hemşehrilik beratı" verdi

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in, şehre yaptığı hizmetlerden ötürü Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na "fahri hemşehrilik beratı" takdim ettiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunceli Belediye Meclisi bir süre önce Munzur Çayı Kıyı Düzenleme Projesi kapsamında yapılan 200 bin metrekarelik peyzaj alanının yanı sıra Demiroluk Virajı düzenlemesi ile 80 kilometre uzaklıktaki Ovacık gözelerinden şehir merkezine getirilecek içme suyu projelerine verdiği desteklerinden dolayı Bakan Eroğlu'na "fahri hemşehrilik beratı" verilmesi kararı aldı.

Tuncay Sonel, karar üzerine beraberinde AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ile Eroğlu'nu makamında ziyaret ederek, kendisine "fahri hemşehrilik beratı"nı takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, fahri hemşehrilik beratı almaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu nazik davranışlarından dolayı Sonel ile Tunceli Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Sonel de Tunceli'ye sevgisini her ortamda dile getiren Eroğlu'na kente verdiği desteklerinden ötürü teşekkür ederek, bu yıl Demiroluk Virajı'nın olduğu alanda yapılacak caddeye "Prof. Dr. Veysel Eroğlu Caddesi" isminin verileceğini aktardı.

Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu "Fahri Hemşehrilik Beratı" Tunceli Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Türkiye'den Ermenistan'a terör örgütü PKK resti!

Türkiye'den Ermenistan'a terör örgütü PKK resti!

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı!

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı!

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu!

ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.