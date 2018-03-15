TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in, şehre yaptığı hizmetlerden ötürü Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na "fahri hemşehrilik beratı" takdim ettiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunceli Belediye Meclisi bir süre önce Munzur Çayı Kıyı Düzenleme Projesi kapsamında yapılan 200 bin metrekarelik peyzaj alanının yanı sıra Demiroluk Virajı düzenlemesi ile 80 kilometre uzaklıktaki Ovacık gözelerinden şehir merkezine getirilecek içme suyu projelerine verdiği desteklerinden dolayı Bakan Eroğlu'na "fahri hemşehrilik beratı" verilmesi kararı aldı.

Tuncay Sonel, karar üzerine beraberinde AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ile Eroğlu'nu makamında ziyaret ederek, kendisine "fahri hemşehrilik beratı"nı takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, fahri hemşehrilik beratı almaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu nazik davranışlarından dolayı Sonel ile Tunceli Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Sonel de Tunceli'ye sevgisini her ortamda dile getiren Eroğlu'na kente verdiği desteklerinden ötürü teşekkür ederek, bu yıl Demiroluk Virajı'nın olduğu alanda yapılacak caddeye "Prof. Dr. Veysel Eroğlu Caddesi" isminin verileceğini aktardı.