Bakan Eroğlu'ndan dere yatakları uyarısı

SİNOP (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, küresel iklim değişikliği nedeniyle birdenbire anlık yağışlar olduğunu belirterek, "Üç ayda yağacak yağmurun 8 saatte düştüğünü görüyorsunuz, büyük felaket. O bakımdan bizim talebimiz dere yataklarının işgal edilmemesi." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Eroğlu, valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Vali Köksal Şakalar ve diğer ilgililerle bir süre görüşen Eroğlu, düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığının kentte hayata geçirdiği projeler ve yapılması planlanan yeni yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Sinop'ta da dere ıslahlarına devam ettiklerini belirten Eroğlu, su taşkınlarının en aza indirilmesi noktasında tüm çalışmaları yaptıklarına dikkati çekti.

Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Küresel iklim değişikliği sebebiyle birdenbire çok anlık yağışlar oluyor. Üç ayda yağacak yağmurun 8 saatte düştüğünü görüyorsunuz, büyük felaket. O bakımdan bizim talebimiz dere yataklarının işgal edilmemesi. Dere yatağı eninde sonunda kendi yatağını geri alıyor. Dolayısıyla biz de bu konuda şu ana kadar Devlet Su İşleri olarak 4 bin 500 tane dere ıslahı yaptık. Eğer bunlar yapılmasaydı, Allah korusun çok büyük mal ve can kaybı olurdu. Ankara'da 1950'li yıllarda dere taştığı zaman çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Tabii geçmiş yıllarda böyle ani, dolu, fırtına ve aşırı yağışlar yoktu. Son 15 yılda bunlar arttı."