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Bakan Eroğlu'ndan dere yatakları uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 18:20 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Küresel iklim değişikliği sebebiyle birdenbire çok anlık yağışlar oluyor. Üç ayda yağacak yağmurun 8 saatte düştüğünü görüyorsunuz, büyük felaket. O bakımdan bizim talebimiz dere yataklarının işgal edilmemesi"

SİNOP (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, küresel iklim değişikliği nedeniyle birdenbire anlık yağışlar olduğunu belirterek, "Üç ayda yağacak yağmurun 8 saatte düştüğünü görüyorsunuz, büyük felaket. O bakımdan bizim talebimiz dere yataklarının işgal edilmemesi." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Eroğlu, valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Vali Köksal Şakalar ve diğer ilgililerle bir süre görüşen Eroğlu, düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığının kentte hayata geçirdiği projeler ve yapılması planlanan yeni yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Sinop'ta da dere ıslahlarına devam ettiklerini belirten Eroğlu, su taşkınlarının en aza indirilmesi noktasında tüm çalışmaları yaptıklarına dikkati çekti.

Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Küresel iklim değişikliği sebebiyle birdenbire çok anlık yağışlar oluyor. Üç ayda yağacak yağmurun 8 saatte düştüğünü görüyorsunuz, büyük felaket. O bakımdan bizim talebimiz dere yataklarının işgal edilmemesi. Dere yatağı eninde sonunda kendi yatağını geri alıyor. Dolayısıyla biz de bu konuda şu ana kadar Devlet Su İşleri olarak 4 bin 500 tane dere ıslahı yaptık. Eğer bunlar yapılmasaydı, Allah korusun çok büyük mal ve can kaybı olurdu. Ankara'da 1950'li yıllarda dere taştığı zaman çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Tabii geçmiş yıllarda böyle ani, dolu, fırtına ve aşırı yağışlar yoktu. Son 15 yılda bunlar arttı."

Ülke genelinde bin 700 otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduklarına işaret eden Bakan Eroğlu, bu sayede olası sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların erken uyarı sistemiyle haberdar edildiğini kaydetti.

- Akgöl, tabiat parkı ilan edildi

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Ayancık ilçesine 38 kilometre mesafede bulunan Akgöl'ün tabiat parkı ilan edilmesi için kendilerine talepte bulunulduğunu hatırlatarak, Sinoplulara bir müjde vermek istediğini söyledi.

Eroğlu, 400 dekar büyüklüğündeki Akgöl'ün, Türkiye'nin 237'nci tabiat parkı ilan edildiği bilgisini paylaşarak, "Şimdi burada imzasını atıyorum ve Akgöl'ü tabiat parkı ilan ediyoruz. Ülkemize ve Sinoplulara hayırlı, uğurlu olsun. Artık geriye buranın daha fazla tanıtılması kalıyor. Tüm ilgili arkadaşlara gerekli talimatları veriyorum, ne gerekiyorsa yapılacak." ifadelerini kullandı.

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