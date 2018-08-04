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Bakan Ersoy'dan AKM alanında inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

Enver ALAS - Anıl UÇAN / İstanbul,DHA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı '100 günlük eylem planı' arasında yer alan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesinin, bakanlığın öncelikli konularından birisi olduğunu belirtti.

Enver ALAS - Anıl UÇAN / İstanbul,DHA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı '100 günlük eylem planı' arasında yer alan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesinin, bakanlığın öncelikli konularından birisi olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, "En geç Ekim ayı içinde bütün ihale süreci tamamlanıp, inşaat başlamış olacak. Daha sonra ikinci eylem planında ise hızlı bir şekilde ne kadar sürede bitirileceğiyle ilgili sizleri bilgilendireceğiz" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Taksim'de yıkılan AKM alanında incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy'a, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti. Bakan Ersoy, inşaat firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgili aldıktan sonra basın açıklamasında bulundu.

"BAKANLIĞIMIZIN ÖNCELİKLİ KONULARINDAN BİRİSİ"
Bakan Ersoy, "Dün, yeni yönetim sisteminin 100 günlük eylem planı açıklandı. Bu eylem planının içinde bizim bakanlığımızın öncelikli konularından birisi de Atatürk Kültür Merkezi... En geç Ekim ayı içinde bütün ihale süreci tamamlanıp, inşaat başlamış olacak. Daha sonra ikinci eylem planında ise hızlı bir şekilde ne kadar sürede bitirileceğiyle ilgili sizleri bilgilendireceğiz" diye konuştu.

"EN GEÇ EKİM AYI İÇİNDE İHALE SÜRECİNİ TAMAMLIYORUZ"
Bakan Ersoy, projeye çok hızlı bir şekilde girildiğini aktararak, projenin çok kısa bir sürede tamamlanıp hizmete gireceğini bildirdi. Ersoy, "İlk aşamada ilk 100 günlük programda bütçelendirilmesi ve ihalesinin yapılması var. En geç Ekim ayı içinde ihale sürecini tamamlıyoruz. Zaten proje bitti. İhale sürecini tamamlayacağız. O tarihten sonra ikinci 100 günlük eylem planında zaten inşaat süreciyle ilgili bilgilendirme yaparız" dedi.

(FOTOĞRAF)

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