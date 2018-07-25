Bakan Ersoy'dan, Can Gürzap'a geçmiş olsun ziyareti (2)

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sakaryanın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan sanatçı Can Gürzap'ı tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile birlikte Can Gürzap'ın tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, tedavi sonrası yoğun bakım ünitesinden çıkartılarak servise alınan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ı ziyaret edip, yetkililerden durumu hakkında bilgi aldı. Hastane yetkilileri de Can Gürzap'ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.
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