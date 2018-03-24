Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çiftlik Bank konusunda yaptığı açıklamada, "Çiftlik Bank’ı ne bilirim, ne tanırım ne de görmüşüm. Önünde sadece çiftlik olduğu için millet tarım bakanını görünce hemen diyor ki ’Çiftlik Bank ne oldu?’ Bedavadan benim 10 liram bana ayda 5 lira getirsin yok böyle bir dünya" dedi.

Bakan Fakıbaba, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Niğde’den karayolu ile Afyonkarahisar’a geldi. Geceyi Afyonkarahisar’da geçiren Bakan Fakıbaba kadın girişimcinin istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Bakan Fakıbaba bir gazetecinin, "Çiftlik Bank ile ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çiftlik Bank’ı ne bilirim, ne tanırım ne de görmüşüm. Önünde sadece çiftlik olduğu içi millet tarım bakanını görünce hemen diyor ki ’Çiftlik Bank ne oldu?’ Bank kelimesi var ise bu bank kelimesi beni hiç enterese etmez. Yani ben bankacı falan değilim. Anadolu Farm, yani farm’ı almış adam kimse anlamasın diye İngilizceden. Dolandırıcılar o kadar çok ki insanlarda uyanık olacak arkadaşlar. Bedavadan para kazanmak var mı? Emek sarf etmeden. Gece saat 01.00’di ben Niğde’den buraya geldim, sabah 08.00’de buradayız. Hayat devam ediyor ve çalışacaksın. Çalışana Allah verir. Bedavadan benim 10 liram bana ayda 5 lira getirsin yok böyle bir dünya."

"İnsanların sorgulaması lazım"

Bakan Fakıbaba "100 liranın Türkiye de ne kadar para kazanacağını insanlar bilmiyor mu? Ben size desem ki 100 lira ayda 25 lira para kazanacak sen sorgulamaz mısın beni. ’Nasıl kazanacaksın kardeşim, bu para nereden gelecek? Ne alacaksın, ne satacaksın?’ Bunu insanların sorgulaması lazım. Bir yatırım yaparken buna bakmak lazım. İnşallah Türkiye’ye getiririz diye düşünüyorum" dedi.