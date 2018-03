Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 18 Mart’ta Türk askerinin Afrin’in merkezine girdiğini ifade ederek, "Bizler istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyi yaparız. Niyet ve inanmak önemli inandığınız zaman çok şey yaparsınız. El ele vereceğiz" dedi.

Tokat’ta, Tarım Sektörü Değerlendime toplantısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımı ile yapıldı. Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin’in açılış konuşmasının ardından Tokat Valisi Ömer Toraman konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Bakan Fakıbaba, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Bundan 103 yıl önce Kürdü, Türkü Arabı, Çerkezi birlik beraberlik içerisinde yedi düvele savaşmışız ve Allah’ın izniyle onlar bizi alt edememişler. Biz galip gelmişiz. Bugün de çok şükür, 18 Mart ve Afrin’in merkezindeyiz. Bizler istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyi yaparız. Niyet ve inanmak önemli inandığınız zaman çok şey yaparsınız. El ele vereceğiz, bizim yanlışımızı siz söyleyeceksiniz, sizin yanlışınızı biz söyleyeceğiz. Tam bir aile, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz, sizin kazancınız bizim kazancımız. Önce köyümüz. Çok çalışmamız lazım. Çocuklarımız için geleceğimiz için yarınlarımız için biz en az on beş saat çalışması lazım” dedi.

Bakan Fakıbaba’nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.