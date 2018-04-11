Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 11 Nisan Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Müzesi’ndeki ödül törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Fakıbaba, "98 yıl önce olduğu gibi bugün de her türlü şartta aynı ruhla birlik ve beraberlik içerisinde aynı mücadeleyi gösteriyoruz" dedi.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 11 Nisan Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Müzesi’nde düzenlenen Yağlıboya Resim Yarışması ödül törenine katılarak sergiyle Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluş mücadelesini yansıtan müzeyi gezdi.
Programda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "11 Nisan 1920 Şanlıurfamız için önemli tarihlerden birisidir. 11 Nisan bir kurtuluş ruhudur. Umudun, fedakarlığın, kararlılığın, büyük düşünmenin, teslim olmamanın, direnmenin, birlik olmanın adıdır. Şehirlisi, köylüsü, kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle karanlığı aydınlığa, karamsarlığı umuda dönüştürmenin destanıdır. Bugün sahip olduğumuz değerlerin ölçülemeyecek kadar kıymetli olduğunu görmekteyiz. 98 yıl önce olduğu gibi bugün de her türlü şartta aynı ruhla birlik ve beraberlik içerisinde aynı mücadeleyi gösteriyoruz. Topraklarımıza, birliğimize ve beraberliğimize yönelik tehditleri bir bir ortadan kaldırıyoruz ve kaldırmaya devam edeceğiz. Bunu bütün örgütler FETÖ’sü, PKK’sı, PYD’si, YPG’si hepsi bilmek zorundadır. Bu ülke insanları olduğu müddetçe Allah’ın izniyle bunlara burada yaşam hakkı hiç olmayacaktır” dedi.
"O günleri çocuklarımıza, gençlerimize hatırlatmamız gerekiyor"
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bu günleri unutmamamız gerekiyor, hatırlamamız gerekiyor. Bakınız biz bugün yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Ecdadımız o Türkiye düşmanlarına karşı 1920’lerde müthiş bir mücadele vermiştir. İşte o günleri çocuklarımıza, gençlerimize hatırlatmamız gerekiyor. Burada düzenlediğiniz etkinlikle bir resim sergisi çocuklarımızı 1920’lere götürüyor ve o günleri yaşamalarını sağlıyoruz. Bu açıdan hem valimizi hem de belediye başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Şanlıurfamız Türkiyemizin çok önemli şehirlerinden bir tanesi. Eşi benzeri bulunmayan bir şehir. Peygamberler şehri dedik, medeniyet şehri dedik, tarımın üssü. Pamukta Türkiye birincisi üretimde. Mercimekte, fıstıkta Türkiye ikincisi. Özellikle tarımsal sulama alanı itibariyle Türkiye’deki tarımsal sulama arazilerinin yüzde 11’i Şanlıurfa’da. O açıdan çok önemli bir ilimiz. Biz ilimize Kalkınma Bakanlığı olarak bundan sonraki süreçte de her türlü desteği vereceğiz. Zaten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız gerekli desteği veriyor. İnşallah diğer bakanlarımızla birlikte, hükümetimizle birlikte Şanlıurfamızı daha da iyi noktalara getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Yağmur nedeniyle programa müzenin içerisinde devam edildi.
Kurtuluş mücadelesinin merkezini gezdiler
Bakan Elvan ve Bakan Fakıbaba, daha sonra Şanlıurfa’nın kurtuluş mücadelesinde 12’ler olarak adlandırılan şehrin önde gelenleri tarafından o dönemde merkez karargah olarak kullanılan ve daha sonra Kurtuluş Müzesi’ne dönüştürülen Mahmut Nedim Konağı’nı gezdi. Müzede bulunan 12’lerin bal mumundan yapılmış heykelleriyle savaş döneminden kalan silah ve teçhizatları inceleyen bakanlar, görevlilerden bilgi aldı.
Programa Bakan Elvan ve Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve yarışmada dereceye girenlerle aileleri katıldı.
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