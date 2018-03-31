Bakan Fakıbaba Burdur’a geliyor

26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Burdur’da düzenlenecek olan Teke Yöresi 4. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Gakıbaba katılacak.

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek’in daveti üzerine Burdur’a gelecek olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Gakıbaba fuar ziyaretinin yanı sıra Burdur bitkisel ve hayvansal üretimi konusunda üreticilerin sektör temsilcileri ile bir değerlendirme toplantısı yapacak. Hayvancılık konusunda ülke genelinde başarılı çalışmaları olan Burdur’lu üreticilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile buluşturacak olan Milletvekili Petek, "İlimiz önemli bir hayvansal üretim ve bunu destekleyen bir bitkisel üretim merkezidir. Bu vesile ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızı ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Kendisine ilimizi tanıtma ve belli başlı taleplerimizi yerinden iletme fırsatı da bulmuş olacağız. Ekonomisinin temelini tarım ve hayvancılığın oluşturduğu bir il olarak bu ziyaretin ilimiz üreticileri için faydalı geçeceği umuyor ve bunun için gerekli hazırlıkların ilgili taraflarca şimdiden yapılacağını belirtiyorum." dedi.