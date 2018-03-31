HABER

Bakan Fakıbaba Burdur’a geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 15:34 | Son Güncelleme

26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Burdur’da düzenlenecek olan Teke Yöresi 4.

Bakan Fakıbaba Burdur’a geliyor

26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Burdur’da düzenlenecek olan Teke Yöresi 4. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Gakıbaba katılacak.
AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek’in daveti üzerine Burdur’a gelecek olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Gakıbaba fuar ziyaretinin yanı sıra Burdur bitkisel ve hayvansal üretimi konusunda üreticilerin sektör temsilcileri ile bir değerlendirme toplantısı yapacak. Hayvancılık konusunda ülke genelinde başarılı çalışmaları olan Burdur’lu üreticilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile buluşturacak olan Milletvekili Petek, "İlimiz önemli bir hayvansal üretim ve bunu destekleyen bir bitkisel üretim merkezidir. Bu vesile ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızı ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Kendisine ilimizi tanıtma ve belli başlı taleplerimizi yerinden iletme fırsatı da bulmuş olacağız. Ekonomisinin temelini tarım ve hayvancılığın oluşturduğu bir il olarak bu ziyaretin ilimiz üreticileri için faydalı geçeceği umuyor ve bunun için gerekli hazırlıkların ilgili taraflarca şimdiden yapılacağını belirtiyorum." dedi.

'Meral Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer''Meral Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer'
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' dolandırdılar5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' dolandırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.