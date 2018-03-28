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Bakan Fakıbaba: Cumhurbaşkanı'nın Mardin'de elektrik kesilmesi talimatı vermesi mümkün değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

MARDİN’de temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kentte elektriklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kesildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bunun mümkün olamayacağını söyledi.

Bakan Fakıbaba: Cumhurbaşkanı'nın Mardin'de elektrik kesilmesi talimatı vermesi mümkün değil

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kentte elektriklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kesildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bunun mümkün olamayacağını söyledi.
Mardin’in bazı ilçe ve kırsalında yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım tarafından sorunu çözülmekle görevlendirilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, valilik ve teşkilat ziyaretlerinin ardından çiftçilerle bir araya geldi.
İlk olarak Mardin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Fakıbaba, burada DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel’in de katılımıyla yaklaşık 3 saat süren ve basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ile Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, ilçe kaymakamları, protokol üyeleri ve bazı davetliler katıldı. Buradaki toplantının ardından AK Parti Mardin il teşkilatına geçen Fakıbaba, partililerle bir araya geldi.
Çiftçilerin geçen hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mardin ziyaretinin gecesinde, DEDAŞ tarafından elektrik kesildiği ve bu emri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiği iddiaları değerlendiren Bakan Fakıbaba, bunun mümkün olmadığını, iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Başbakan Binali Yıldırım’ın görevlendirmesinin ardından Mardin’e geldiğini hatırlatan Fakıbaba, "Başbakanımız hemen dün beni ve iki arkadaşımı görevlendirdi. Benim programımda yoktu, 'Fakıbaba gideceksin, Mardin’de ne oluyor, ne bitiyor çözeceksin' dedi. Hele Cumhurbaşkanımızın o güzel mitinginden sonra elektriklerin kesilmesi, güya Cumhurbaşkanımız demiş ki, 'elektriklerini kesin.' Öyle bir algı yaratılıyor. Oysa bizim Cumhurbaşkanımızın Mardin’e ne kadar değer verdiğini ben bilen kardeşlerinizdenim. Öyle bir şeyin olması mümkün değildir" dedi.
Bakan Fakıbaba, daha sonra çiftçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve DEDAŞ yetkilileri ile birlikte basına kapalı bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Fakıbaba, "Hakikaten bir problem vardı. Ben gelirken Mardinli hemşerilerimin dürüstlüğünden, adaletinden çok emin olarak geldim. Bu sorunu çözeceğimize inanarak geldim. Tabi bu çözümde sayın valimizin, il başkanımızın, milletvekillerimizin, sivil toplum örgütlerinin, muhtarların ve bütün Mardinli hemşerilerimin katkısı oldu. Haklı istekleri vardı 'enerji yok' dediler. Biz hemen iki tarafla da konuştuk. Şimdi hemen telefon edip enerjiyi verdireceğiz. Onlar mutlu olacaklar. Biz de tabi Mardinimiz'e bir şeyler kazandırmanın büyük bir mutluluğuyla Ankara’ya gideceğiz" diye konuştu.

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Bakan Fakıbaba: Cumhurbaşkanı'nın Mardin'de elektrik kesilmesi talimatı vermesi mümkün değilBakan Fakıbaba: Cumhurbaşkanı'nın Mardin'de elektrik kesilmesi talimatı vermesi mümkün değilBakan Fakıbaba: Cumhurbaşkanı'nın Mardin'de elektrik kesilmesi talimatı vermesi mümkün değilBakan Fakıbaba: Cumhurbaşkanı'nın Mardin'de elektrik kesilmesi talimatı vermesi mümkün değil

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