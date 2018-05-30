Bakan Fakıbaba esnaf ziyaretinde

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çocuklar bir partiyi seviyorsa o parti lider bir partidir." dedi.

Seçim çalışmaları için Şanlıurfa'da bulunan Bakan Fakıbaba, merkez Eyyübiye ilçesindeki esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Fakıbaba, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi.

Fakıbaba, esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarının çok iyi gittiğini belirterek, tüm teşkilat ve vatandaşlara destek verdikleri için teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik içinde gece gündüz demeden hep beraber sahura kadar çalıştıklarını anlatan Fakıbaba, şunları söyledi:

"Şanlıurfa halkı bu seçimin Türkiye için en önemli seçim olduğunun farkında ve ona göre hareket ediyor. Çok seçimler geçirdim ama halkın en yoğun ilgisini gördüğüm bir seçim olduğunu değerlendiriyorum. Bu seçim alabileceğimiz en yüksek oyu alıp Allah'ın izniyle Ankara'ya gideceğiz. Şanlıurfalılarla gurur duyuyorum, hepsi beni bağırlarına basıyor, Tüm büyüklerimden, kardeşlerimden bacılarımdan ve çocuklardan Allah razı olsun. Esasında bir belirleyici cümle vardır, çocuklar bir partiyi seviyorsa o parti lider bir partidir.''

Yolda bir gurup çocuğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Bakan Fakıbaba, onlarla fotoğraf çektirdi.

