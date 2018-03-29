Sakarya’da hizmete giren SGK Akyazı hizmet binası açılış töreninde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “İnşallah ithalatı olmayan hep ihracat yapan ülkede yaşayacağız" dedi.

Sakarya’ya bir dizi ziyaretler için gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Akyazı ilçesinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Akyazı Hizmet binası açılış törenine katıldı. Gerçekleşen açılışa Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Vali Yardımcıları ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Geleceğimiz çok parlak ben buna inanıyorum. İnşallah öyle bir ülkede yaşayacağız ki, öyle güçlü bir ülke olacağız ki hiç ithalat olmadan hep ihracat yapan, kimseye muhtaç olmayan silahından tarımına gıdasından ihraacat yapan ama insanlara yardım eden özellikle ümmetin olduğu ümmetin lideri olan ülkeye özlem hasreti çeken vatandaşlarımız bunu görecektir diye yürekten inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol SGK Akyazı Hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. SGK binasını gezen Fakıbaba daha sonra D-140 Karayolu üzerinde bulunan mantar üretim tesisini gezdi. Gezi sonrası Bakan Fakıbaba Ankara’ya doğru yola çıktı.