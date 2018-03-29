Bakan Fakıbaba SGK hizmet binası açılışına katıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin önünün açık, geleceğinin parlak olduğunu belirterek, "İnşallah öyle bir ülkede yaşayacağız ki hiç ithalatımız olmayan ihracat yapan, kimseye muhtaç olmayan, silahından tarımına tekstiline ihracat yapan, insanlara yardım eden, özellikle ümmetin lideri olan bir Türkiye özlemi içerisinde olan vatandaşlarımız bu geleceği görecektir." dedi.

Sakarya'da yapımı tamamlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Akyazı İlçe Müdürlüğü hizmet binasının açılış törenine katılan Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşamanın dünyadaki en güzel şeylerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de şehirlerin, valiliklerin, belediyelerin müthiş bir hizmet yarışı içerisinde olduğunu aktaran Fakıbaba, tarımın geleceğinin çok iyi olduğunu gördüğünü ifade etti.

Üniversitelerde yeni yeni güzel keşiflerin yapıldığını ve bunları duydukça, bir bakan olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olarak çok mutlu olduğunu dile getiren Fakıbaba, "Gerçekten önümüz, yolumuz çok açık, geleceğimiz çok parlak. İnşallah öyle bir ülkede yaşayacağız ki hiç ithalatımız olmayan ihracat yapan, kimseye muhtaç olmayan, silahından tarımına tekstiline ihracat yapan, insanlara yardım eden, özellikle ümmetin lideri olan bir Türkiye özlemi içerisinde olan vatandaşlarımız bu geleceği görecektir. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.