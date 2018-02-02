Bakan Fakıbaba: Üniversiteler bize destek vermezse başarı yakalayamayız (3)

BAKAN TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINI DİNLEDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,13. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışının ardından Kaya Termal Otel'de düzenlenen sektör toplantısına katıldı. Bakanlık üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu, İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde ve İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen toplantıda, tarım sektörünün sorunları masaya yatırıldı. Toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet, İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin dünya tarım alanlarının yüzde 1'inden daha azına sahip iken tarımsal üretimin yüzde 2'sini gerçekleştirdiğini ifade etti. Tarım ve gıda ürünleri ihracatında başarıyı yakalamak için politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Kestelli, daha sağlıklı yaşam talepleri ile artan çevresel tehditler gereği temiz üretim politikalarının uygulanmasını istedi. İzmir'de üzüm, incir ve zeytin gibi ürünler ile ‘beyaz altın' olarak adlandırılan pamuğun üretilebildiğini dile getiren Kestelli, "Süt hayvancılığından narenciye üretimine, arıcılıktan seracılığa kadar çok geniş bir yelpazede üretim yapabiliyoruz. İzmir Türk tarımında adeta bir başkenttir. Limanı nedeniyle tarih boyunca İzmir'in Anadolu coğrafyasının ihracat noktası olması ve sahip olunan ticaret kültürü tarımsal üretimin bu coğrafyadakı önemini arttırmıştır. Tarım ülkemizin vazgeçemeyeceği ve ihmal edemeyeceği bir sektördür” dedi.