Bakan Fakıbaba'dan taziye ziyareti

ŞANLIURFA - (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, iki yeğeni Fırat Nehri'nde boğulan Kamu Denetçisi ve eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'a taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Fakıbaba, Birecik ilçesindeki Aykılıç Taziye Evi'ne giderek, Yahya Akman ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından aile bireyleriyle görüşen Fakıbaba, vefat eden kuzenlere Allah'tan rahmet diledi.
Fakıbaba'ya, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da eşlik etti.
Keskince Mahallesi yakınlarında 20 Haziran Çarşamba günü Fırat Nehri'ne giren Ayşe Mevhibe Özkan (17) ve kuzeni Beşir Akman (14) boğulmuştu.
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