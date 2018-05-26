Bakan Fakıbaba'dan yangında zarar gören esnafa ziyaret

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'daki yangın sonucu büyük hasar gören iş merkezindeki vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Seçim çalışmaları için Şanlıurfa'ya gelen Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler, aday tanıtım toplantısının ardından merkez Eyyübiye ilçesindeki Sarayönü Caddesi esnafını ziyaret etti. Fakıbaba, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara hayırlı işler dileyip, seçimlerde destek istedi.

Ahmet Eşref Fakıbaba, salı günü çıkan yangında büyük zarar gören ve yaklaşık 100 işletmenin faaliyet gösterdiği Dünya İş Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ilgililerin de eşlik ettiği incelemeler sırasında Bakan Fakıbaba, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Fakıbaba, sıkıntıların giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Esnaf da ilgisinden dolayı Fakıbaba ve beraberindekilere teşekkür etti.

