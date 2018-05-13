Bakan Faruk Özlü, Sarıkaya Mağarası'nı turizme açtı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin Yığılca ilçesinde turizme kazandırılan Sarıkaya Mağarası'nın açılışını yaptı.
Bakan Özlü, Sarıkaya köyü sınırları içerisinde olan ve 40 metre yüksekliğindeki aktif düden şelalesi bulunan mağaranın açılış töreninde yaptığı konuşmada, açılışın hayırlı olması temenni etti.
Düzce’nin bugününün, dünden daha iyi olduğunu aktaran Özlü, turizm alanında önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.
Protokol üyeleri ile açılış kurdelesini kestikten sonra mağarayı gezen Bakan Özlü, mağaranın salon kısmında sarkıt, dikit ve örtü damlataşlarını inceledi.
Yetkililerden bilgi alan Özlü, gezintinin ardından basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Faruk Özlü'ye, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Yığılca Kaymakamı Muhammet İkbal Yelek, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Alay Komutan Vekili Mustafa Çetinkaya, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit eşlik etti.
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