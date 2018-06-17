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Bakan Faruk Özlü, şehit ailesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 14:55 | Son Güncelleme

Bakan Özlü, Düzce Belediyesi çalışanlarıyla da bayramlaştı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bayram ziyaretleri kapsamında şehit polis memuru Sabri Altınbaş'ın Düzce'deki ailesini ziyaret etti.

Kaynaşlı Belediyesi önünde düzenlenen bayramlaşma merasimine katılan Özlü, burada belediye çalışanları ile bayramlaştı. Belediye Başkanı Erol Bayraktar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Özlü, daha sonra ilçeye bağlı Darıyeri Yörükler köyüne geçti.

Bakan Özlü burada, 2015 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının zırhlı polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan polis memuru Sabri Altınbaş'ın baba ocağını ziyaret etti.

Şehidin babası Zeki Altınbaş'ın hem bayramını hem de Babalar Günü'nü kutlayan Bakan Özlü, hediye de takdim etti.

Özlü, şehidin annesi Necmiye Altınbaş'ın da bayramını kutlayarak, kendilerinin her zaman şehit aileleri ile birlikte olduğunu ifade etti.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Düzce

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