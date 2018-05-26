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Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 18:33 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, yerli otomobil için Filyos’un önemine dikkat çekti. Özlü, "Filyos Endüstri Bölgesi’nin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla Filyos’un şansı çok yüksek. Çok sayıda ilden talep var. Ama değerlendirme kriterleri arasında önemli bir kriter limanlara yakınlık, liman arkası bölge olması. Çünkü ihracat olacak. Bu bakımdan Filyos’un şansı yüksek" diye konuştu.

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü Zonguldak’ta aday tanıtım toplantısına katıldı. Gazipaşa Caddesi’ndeki seçim ofisinin açılışını da gerçekleştiren Özlü, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar’ın yanı sıra 27. Dönem milletvekili adayları ve partililerle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Özlü, AK Parti’nin 360 sayfalık seçim beyannamesinde Filyos Projesi’nin de yer aldığına dikkat çekti.

"25 MİLYON TON KAPASİTEYE SAHİP OLACAK"

Bakan Faruk Özlü, "Partimizin seçim beyannamesindeki Filyos Projesi bölümünü açıklamak istiyorum. ‘Büyük ölçekli, bölgesel ana liman projelerinden birisi olan Filyos Limanı’nın inşaat çalışmaları hızla devam etmekte, genel kargo, Ro-Ro, kuru yük ve konteyner olmak üzere toplam 25 milyon ton kapasiteye sahip olacak. 2019 yılının ilk yarısında ilk etabın tamamlanmasını bekliyoruz. Proje devam ediyor. Etüt proje çalışmaları olan limanın kara ve demir yolu bağlantısının da gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bu liman tamamlandığında 2023 vizyonu çerçevesinde Karadeniz bölgesinde ticaret alt yapısına ve yük koridorlarına büyük katkısı olacak" dedi.

ÇOK SAYIDA TALEP VAR AMA FİLYOS'UN ŞANSI YÜKSEK

Filyos Endüstri Bölgesi için seçilen alanlardan birinin de motorlu kara taşıtları olduğunu aktaran Bakan Faruk Özlü, yerli otomobil için Filyos’un şansının yüksek olduğuna dikkat çekerek şu sözlere yer verdi:

"Filyos Endüstri Bölgesi için seçilen alanlardan bir tanesi de motorlu kara taşıtlarıdır. Yerli otomobil projemiz çok iyi gidiyor. Bu projenin yer seçimi gelecek yıl yapılacak.

Değerlendirme içerisinde Filyos Endüstri Bölgesi de olacak. Beş yatırımcıdan oluşan ortak girişim grubu Filyos’u da değerlendirmeye alacak. Ama şunu ifade edeyim zaten Filyos Endüstri Bölgesi’nin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla Filyos’un şansı çok yüksek.

FİLYOS NEREDE?

Filyos, Zonguldak ilinin, Çaycuma ilçesine bağlı bir beldedir. Zonguldak il merkezine 25 km, Çaycuma ilçesine 23 km uzaklıktadır. Zonguldak'ın doğusunda, Karadeniz kıyısında kurulu bir yerleşimdir. Filyos Çayı yerleşimin doğusundan Karadeniz'e dökülmektedir. Yerleşim altı mahalleden oluşur. Yerleşim merkezinde küçük bir liman bulunmaktadır. Ayrıca "Filyos Vadisi Projesi" kapsamında Sazköy'ün kuzeyinde yeni bir liman yapılması planlanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Filyos Faruk özlü yerli otomobil

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