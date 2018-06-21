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Bakan Faruk Özlü: "Yerli otomobilin tüketici için cazibesini artıracak teşvik sistemi olacak. Üretim maliyetleri için birtakım destekler verilecek."

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

Bakan Faruk Özlü: "Yerli otomobilin tüketici için cazibesini artıracak teşvik sistemi olacak. Üretim maliyetleri için birtakım destekler verilecek."


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