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Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Kolej kuracaklarının müjdesini verdi.Partisinin Siyaset Akademisi programına katılmak üzere Kars’a gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kars’ın geleceğinin çok parlak olduğunu belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Kolej kuracaklarının müjdesini verdi.
Partisinin Siyaset Akademisi programına katılmak üzere Kars’a gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kars’ın geleceğinin çok parlak olduğunu belirtti. Özlü, Kars’a yapılacak sanayi yatırımları, OSB’ler ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla bütünleşen Kars’ın geleceğinin çok iyi olacağını söyledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kars Valisi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bizim bakanlığımızın yürüttüğü projelerden Bilim ve Teknoloji Merkezleri projesi kapsamında Kars’a bir Bilim ve Teknoloji Merkezi kuracağız. İkincisi Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde Teknik Kolejler kuruyoruz. Türkiye’nin her tarafında, Kars’a da bir teknik kolej kurcağız. Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Teknik Kolej projelerimizi Kars’ta hayata geçireceğiz” dedi.
Valilik ziyareti ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, daha sırasıyla Kars Valiliği, Evliya Cami, İlim Yayma Cemiyeti, Organize Sanayi Sitesi (OSB)’de bulunan 2 Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası gezerek burada yapılan çalışmalar hakkında ilgili firma yetkililerinden bilgiler aldı.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı’na gelen Bakan Faruk Özlü, burada Vali Rahmi Doğan, Milletvekili Selahattin Beyribey, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tarkan Tarık Kocagöz, diğer protokol üyeleri ile bir araya geldi. Özlü’nün protokolle buluşması basına kapalı olarak yapıldı.

Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi

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Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi

Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi
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Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi

Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi
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Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi

Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi
4 / 8

Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi

Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi
5 / 8

Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi

Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi
6 / 8

Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi

Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi
7 / 8

Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi

Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi
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Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi

Bakan Faruk Özlü’den, Karslılara Bilim Teknoloji Merkezi ve Teknik Koleji müjdesi
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