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Bakan Gül: 15 Temmuz'un FETÖ'yle doğrudan ilgili olduğuna dair çok önemli delil bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:24 | Son Güncelleme

'OHAL TERCİH ETTİĞİMİZ BİR YÖNTEM DEĞİL' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Giresun'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin cenaze törenine katıldıktan sonra, AK Pati İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'OHAL TERCİH ETTİĞİMİZ BİR YÖNTEM DEĞİL'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Giresun'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin cenaze törenine katıldıktan sonra, AK Pati İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Salonu dolduran partililere hitap eden Bakan Gül, Türkiye'nin kendi refleksleriyle terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini ifade etti. OHAL'in tercih ettikleri bir yöntem olmağını ve kaldırıldığını anlatan Bakan Gül, şöyle dedi:

"OHAL uygulaması bizim için tercih edilebilir bir uygulama değildi. Anayasa'da olan ve zaruret gereği uyguladığımız bir yönetim biçimiydi. Ama hamdolsun artık Türkiye kendi refleksleriyle terörle mücadelede önemli başarılar elde etmiştir. Teknik olarak buna imkânımız olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız seçim süresince OHAL'in uzatılmayacağına yönelik bir vaadi vardı. Bugün milletimize verdiğimiz bir sözü gerçekleştirme adına sevindirici bir tabloyu yaşıyoruz. Bundan sonra, OHAL uygulamalarına son verilmiş durumdadır. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz konularla ilgili TBMM'de bir kanun teklifi var. Bugün komisyonda kabul edildi. Bu da terörle etkin mücadeleyi sağlamak adına bir tedbir olarak karşımızdadır. Türkiye terörle etkin mücadeleyi başarıyla sürdürmüş ve sürdürmeye de devam edecektir."

"Türkiye'de herkesin kendisini özgür ve güvende hissedeceği bir adaleti hep beraber tesis edeceğiz" diye sözlerini sürdüren Bakan Gül, şunları söyledi:

"Benim adliyeye işim düşerse, beni orada yargılayacak adil hâkimler, savcılar vardır diyerek yargıya güven anlayışını hep beraber tesis edeceğiz. Özellikle FETÖ'cü hâkim ve savcıların yargıdan ayıklanması ile birlikte bu konuda çok önemli mesafeler katettik. Biz hükümet olarak asla yargı makamı değiliz. Bir kişinin suçlu ya da suçsuz olduğuna hükümet, bakanlar karar verici değildir. Bizim buna hakkımız da yetkimiz de yok. Toplumun her kesimi için gerekli olan adaletin asla yıpranmamasını sağlayacağız. Yargılar devam ediyor. Ama hiç kimse mahkemece kesin olarak hükme bağlanmadıkça o konuyla ilgili elbette masum olma durumu vardır. Bize düşen, yenilikçi bir parti olarak bu itiraz mekanizmalarını kurmaktır."

Ziyaret sonunda AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ziyaret anısına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e plaket verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Ak Parti il binası
- Toplantıya katılanlar
- Abdulhamit Gül'ün konuşması
- Genel ve detay görüntüler
(KJ: Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)
297 MB

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