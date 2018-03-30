BAKAN GÜL: 2018 YILI OCAK VE ŞUBAT AYINDAKİ UZLAŞMAYLA SONUÇLANAN DOSYA SAYISI 28 BİN 872...

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Adalet Bakanı Abduhhamit Gül, Uzlaştırma Kurumu'nun daha etkin kullanılmaya başlamasıyla birlikte 2017 yılında 223 bin 400 dosyanın uzlaşma ile sonuçlandırıldığını belirterek, "2017 yılında asliye ceza ve çocuk ceza mahkemelerine yaklaşık 1 milyon dava açılmıştır. 2015 ve 2016 yıllarına kıyasla 2017 yılındaki uzlaştırma oranı yaklaşık 20 kat bir artışla sonuçlanmıştır. 2018 yılı Ocak ve Şubat ayındaki uzlaşmayla sonuçlanan dosya sayısı da 28 bin 872'dir Uzlaşılamayan 4 bin 985'tir. Elbette bu rakamların da artacağına inanıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından Beyoğlu'nda düzenlenen "Uzlaştırma Çalıştayı ve Ödül Töreni"ne katıldı. Programda Bakan Gül'ün yanı sıra başta İstanbul Valisi Vasip Şahin, Hakimler Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Yargıtay 1. Başkanvekili Abdulhalik Yıldız olmak üzere yüksek yargı mensupları, hakimler, savcılar ve davetliler yer aldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Abdulhamit Gül, adaletin alternatifi olmadığını, adaletin dünyanın direği, devletin ve hukukun ana minveri olduğunu; adalet idealinin toplum hayatındaki çatışmaları çözecek zorunlu kıldığını söyledi.

"Geciken adalet, adalet değildir" diyen Gül, amaçlarının uzlaşmazlıklara, anlaşmazlıklara süratle ve adaletle yanıt vermek olduğunu; yeni çatışmalar, yeni ihtilaflar üretmeden uyuşmazlıkları kalıcı bir şekilde çözmek olduğunu dile getirdi.

2013 yılında yasalaşan hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunuyla hukuki uyuşmazlıkları hızlı, ekonomik, gizli ve gönüllü çözüme yasal imkan sağlandığını anımsatan Bakan Gül, iş uyuşmazlıklarında da arabuluculuğu dava şartı haline getirerek, daha hızlı şekilde sonuçlanmasının yolunu açtıklarını ifade etti.

"MAĞDUR" VE "FAİL" UZLAŞMASI

Gül, "İdarenin vatandaşla, vatandaşın idare ile yaşadığı uyuşmazlıkları sulh yoluyla çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapacağımız düzenlemelerle 659 sayılı kanun hükmünde kararname ile düzenlenen sulh yolunun daha etkin bir şekilde kullanılmasını uygulamak için kanun çalışmalarımızı nihayete erdirmek üzereyiz. Ceza adaleti sisteminde klasik dava yoluna alternatif çözüm yollarının başında da uzlaştırma kurumu gelmektedir. Yasal değişikliklerle uygulama sahasını genişlettiğimiz 'mağdur' ve 'fail' uzlaşması kamu düzenini bozmayan basit suçlarda en başta mağdurun tatminine hizmet etmektedir" diye konuştu. "UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ CEZA MAHKEMELERİMİZİN VE SAVCILIKLARIMIZIN İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAKTADIR"

"Mağdur"- "fail" uzlaşmasının çok boyutlu olduğunu aktaran Bakan Gül şunları söyledi:

"Her şeyden önce suç mağdurunun hakları korunmakta, suçtan kaynaklanan bir zararı varsa bunun hızlıca telafi edilmesi sağlanmaktadır. Fail ile mağdur çatışması ortadan kaldırmak yeni ihtilafların ortaya çıkmasını önlemekte ve toplumsal barışa da oldukça önemli katkı sağlamaktadır. Bir diğer sonuç ise yargıdaki iş yüküyle ilgilidir. Uyuşmazlıkların klasik dava dışı çözümü ceza mahkemelerimizin ve savcılıklarımızın iş yükünü de oldukça azaltmaktadır. Bununla bağlantılı olarak uzlaşma yoluna gidilmeyen veya gidilmesi mümkün olmayan davalardaki yargılamalar da hızlanmaktadır. Uzlaştırma Kurumu, sistemimize ilk kez 2005 yılında girmiştir. Ceza adaleti sistemimizdeki bu önemli reform, mevzuat veya uygulamadan kaynaklanan bir dizi sebeplerle başlangıçta istenen sonuçları verememiş, sınırlı bir alanda kalmıştır. Ancak 2016 yılında gözden geçirilen uygulama ve mevzuat sonucunda oldukça kapsam genişletilmiş ve uygulamalarda da önemli başarı elde edilmiştir.

"UZLAŞTIRMA EĞİTİMLERİNE 33 BİN KİŞİ KATILDI... 28 BİN 500 KİŞİ SINAVDA BAŞARILI OLDU"

Uzlaştırma sürecinin uzmanlaşmış, eğitimli, uzlaştırıcılar eliyle sürdürülecek olmasını çok önemsediklerinin altını çizen Adalet Bakanı Gül, bu konuda Ekim ayında başlayan uzlaştırma eğitimlerine 33 bin kişinin katıldığını açıkladı. Bakan Gül, " Bu eğitimlerin 27'si Türkiye'de olmak üzere 42 eğitim kurumu vermiştir. Eğitimlerden sonra ülkemizde ilk defa uzlaştırmacı yazılı sınavı gerçekleştirilmiş, 30 bin 700 kişinin katıldığı bu sınavda 28 bin 500 kişi başarılı olmuştur. Bakanlığımız tarafından Nisan ayı içerisinde bu sınavı başarıyla geçenlerin sicilleri oluşturulacak, başvurular alınacak ve uzlaştırmacı sicilleri bakanlığımızda tutulmaya başlanacaktır " şeklinde konuştu. "MİNNETLERİMİ İFADE EDİYORUM"

Abdulhamit Gül, "Uzlaştırma Kurumu'nun daha etkin kullanılmaya başlamasıyla birlikte 2017 yılında 223 bin 400 dosya uzlaşma ile sonuçlandırılmıştır. 2015 ve 2016 yıllarına kıyasla 2017 yılındaki uzlaştırma oranı yaklaşık 20 kat bir artışla sonuçlanmıştır. Emeği geçen bütün uzlaştırıcılarımıza teşekkürlerimi ve minnetlerimi ifade ediyorum. 2017 yılında asliye ceza ve çocuk ceza mahkemelerine yaklaşık 1 milyon dava açılmıştır. 2017 yılında gerçekleştirilen uzlaştırma dosyalarında bakıldığında bu davaların yaklaşık yüzde 20'sine tekabül etmektedir. 2018 yılı Ocak ve Şubat ayındaki uzlaşmayla sonuçlanan dosya sayısı da 28 bin 872'dir Uzlaşılamayan 4 bin 985'tir. Elbette bu rakamların da artacağına inanıyoruz. Bu rakamlar, Uzlaştırma Kurumu'nun sadece ceza dosyalarına yansıyan kısmıdır" ifadelerini kullandı.