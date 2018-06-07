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Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 15:09 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (5) - "107 bin 175 kişi ihraç işlemine tabi tutulmuş. OHAL Komisyonuna 108 bin 905 başvuru var, 19 bin 500 dosyada karar verilmiş. 970 tüzel ya da gerçek kişinin iadesi kabul edilmiş" - "(Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davalar) Şu an devam eden 14 dosya var. Suç işlemeye alenen tahrik, terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma gibi suçlardan tutuklu. Yargılaması devam ediyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "107 bin 175 kişi ihraç işlemine tabi tutulmuş. OHAL Komisyonuna 108 bin 905 başvuru var, 19 bin 500 dosyada karar verilmiş. 970 tüzel ya da gerçek kişinin iadesi kabul edilmiş." dedi.

Bakan Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"FETÖ yargılamalarında bin 478 kişi beraat etti. Bu yargılamalarda mağduriyetler var mı? Varsa mağduriyetlerin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapılıyor?" sorusu üzerine Gül, suçlu ile suçsuzun ayırt edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Bunu yapacak mercinin mahkemeler olduğuna vurgu yapan Gül, hükümet olarak temel dayanaklarının da adaletin tecelli etmesi olduğunu söyledi.

FETÖ yargılamalarında haksız yere ithamda bulunan, lekeleyen bir sektörün ve art niyetli insanların ortaya çıktığını dile getiren Gül, "Bu mücadelede en tehlikeli şey, FETÖ ile mücadelede herkesi FETÖ'cü diye bir şeyin içine koyarsan, herkes FETÖ'cü olursa asıl FETÖ'cüler arada kaynar. Mor beyin meselesinde de öyle oldu. Hükümet olarak, devlet olarak ilgili makamlar nezdinde suçlu ile suçsuzu ayırt etme anlamında gereken titizliği gösterdik." diye konuştu.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun bu konudaki çalışmalarına değinen Gül, kapalı olan mahkeme yolunun da açıldığını anlattı.

Mahkeme yolunu açmalarının temel sebebinin FETÖ ile mücadelede kuru ile yaşı ayırt etmek olduğuna işaret eden Gül, vatandaşın haksız yere ihraç edilememesi için lekelenmeme hakkını getirdiklerini kaydetti.

Adalet Bakanı Gül, "107 bin 175 kişi ihraç işlemine tabi tutulmuş. OHAL Komisyonuna 108 bin 905 başvuru var, 19 bin 500 dosyada karar verilmiş. 970 tüzel ya da gerçek kişinin iadesi kabul edilmiş." dedi.

Görevine dönenlerin olduğunu, 230 kişinin çalıştığını ifade eden Gül, burada çalışmaların daha da hızlandırılacağını söyledi. Gül, Komisyona başvuranların sonuçları internet üzerinden görebileceğini ifade etti.

- "34 bin tutuklu var"

"FETÖ'cü" diye lekelenen, iftira atıldığı anlaşılanların şüpheli yapılamayacağını eylül ayında çıkarılan KHK ile getirdiklerini aktaran Gül, lekelenmeme hakkının getirildiğine dikkat çekerek, "Savcılıklar, şu an itibarıyla 15 bin 743 kişi hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Eğer bunu getirmeseydik 15 bin 743 kişinin yine kapısına polis gidecekti, şüpheli olacaktı." şeklinde konuştu.

Gerçek FETÖ'cüleri tespit etme anlamında bir mücadele içinde olduklarını vurgulayan Gül, bu kararı OHAL Komisyonu, ilgili birimler ile mahkemenin vereceğini belirtti.

Düzenlemelerle bu işin suistimal edilmemesini sağlayacak tedbirler aldıklarını dile getiren Gül, hak edenin hak ettiği cezayı almasına ilişkin mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti. Gül, "Şu anda cezaevinde FETÖ'den 34 bin tutuklu var." dedi.

- "Bu çağrılarda bulunması kendi açısından tutarsızlık"

"Muhalefet ve yurt dışından bazı çevreler, tutuklu olan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik taleplerde bulunuyor. Demirtaş'ın yargılandığı kaç dava var ve bu davalarda hangi suçlamalar yöneltiliyor." sorusu üzerine Gül, Demirtaş'ın dokunulmazlığının Meclis'te yapılan oylamayla kalktığını hatırlattı.

Oylamada, AK Parti ve MHP'nin sayısını yetmediğini, CHP'nin oylarıyla dokunulmazlığının kalktığını hatırlatan Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi kalkıp CHP'nin Genel Başkanının ya da adayının Demirtaş ile ilgili bu çağrılarda bulunması kendi açısından tutarsızlık. Öyle bir oylamada yer olmasaydı yargılamanın önü açılmayacaktı. Tutuklamaya Türk yargısı karar verdi. Adaylık ve seçim meselesi ortada yokken tutuklu olan bir kişi. Bu kişinin aday gösterilmesi halinde de birtakım kısıtlamalara maruz kalabileceği, cezaevinde olduğu göz önünde bulundurularak herhalde aday gösteren parti de bunu çok iyi biliyordu. Buradan farklı bir durum ortaya çıkarmak, suistimal etmektir. Türk yargısının yetkisini yok saymaktır. Kararı veren hükümet değil mahkemelerdir. Şu an devam eden 14 dosya var. Suç işlemeye alenen tahrik, terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma gibi suçlardan tutuklu. Yargılaması devam ediyor."

(Bitti)

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Bakan Gül Editör Masası

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