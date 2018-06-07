Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "107 bin 175 kişi ihraç işlemine tabi tutulmuş. OHAL Komisyonuna 108 bin 905 başvuru var, 19 bin 500 dosyada karar verilmiş. 970 tüzel ya da gerçek kişinin iadesi kabul edilmiş." dedi.

Bakan Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"FETÖ yargılamalarında bin 478 kişi beraat etti. Bu yargılamalarda mağduriyetler var mı? Varsa mağduriyetlerin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapılıyor?" sorusu üzerine Gül, suçlu ile suçsuzun ayırt edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Bunu yapacak mercinin mahkemeler olduğuna vurgu yapan Gül, hükümet olarak temel dayanaklarının da adaletin tecelli etmesi olduğunu söyledi.

FETÖ yargılamalarında haksız yere ithamda bulunan, lekeleyen bir sektörün ve art niyetli insanların ortaya çıktığını dile getiren Gül, "Bu mücadelede en tehlikeli şey, FETÖ ile mücadelede herkesi FETÖ'cü diye bir şeyin içine koyarsan, herkes FETÖ'cü olursa asıl FETÖ'cüler arada kaynar. Mor beyin meselesinde de öyle oldu. Hükümet olarak, devlet olarak ilgili makamlar nezdinde suçlu ile suçsuzu ayırt etme anlamında gereken titizliği gösterdik." diye konuştu.