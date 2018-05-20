HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Gül, Ardanuç'ta vatandaşlarla oruç açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Birlik beraberliğimiz varsa yaşadığımız terör olaylarının ve huzurumuza, birliğimize kast eden hadiselerin rahatlıkla üstesinden geliriz. Bu yüzden bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olmaya devam edeceğiz"

ARTVİN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birlik beraberliğimiz varsa yaşadığımız terör olaylarının ve huzurumuza, birliğimize kast eden hadiselerin rahatlıkla üstesinden geliriz. Bu yüzden bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Gül, Ardanuç Kaymakamlığınca ilçe meydanında düzenlenen iftar yemeğine katılarak orucunu vatandaşlarla açtı.

İftar sonrası konuşan Gül, bir ramazan akşamında baba topraklarında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ardanuç ilçesine çok küçük yaşta geldiğini ve hayal meyal hatırladığını belirten Gül, "Ardanuç ilçesi öylesine büyümüş ki koskocaman bir şehre geldiğini hissediyor insan. Buradaki hükümet konağımızın görkemi, güzelliği göğsümüzü kabartıyor." diye konuştu.

Gül, Ardanuç ve Artvin için hükümet olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini vurgulayarak, "Artvin için, memleketimiz için neye ihtiyaç varsa elimizden gelen çabayı göstermeye çalıştık. Bundan sonra da her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve huzur içinde geçtiğini dile getiren Gül, her şeyin başının birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşmak olduğuna dikkati çekti.

Bakan Gül, insanın paylaştıkça insan olmanın erdemini yaşadığına belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı bize ihtiyaç sahibini hatırlatıyor. Mazlumun halini hatırlatıyor. Allah'ın emri olan oruçlarımızı tutuyor ve Allah'ı hatırlıyoruz. Allah'ı hatırladıkça birbirimize ve ihtiyaç sahiplerimize daha fazla yardımcı olmamız lazım. Birlik beraberliğimiz varsa yaşadığımız terör olaylarının ve huzurumuza, birliğimize kast eden hadiselerin rahatlıkla üstesinden geliriz. Bu yüzden bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olmaya devam edeceğiz. Bu dayanışmamız devam edecek. Daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Türkiye düşmanlarına izin vermemek için daha çok kenetlenmek zorundayız. Memleket meselesi gündem olduğunda küçük meseleleri bir tarafı bırakıp büyütmemek lazım."

İftar programına, Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İlçe Kaymakamı Furkan Sancaktutar, İlçe Belediye Başkanı Yıldırım Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Başbakan Yıldırım: İnlerine girdik, inlerinde onları etkisiz hale getirdik (2)Başbakan Yıldırım: İnlerine girdik, inlerinde onları etkisiz hale getirdik (2)
Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldıDiyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Artvin iftar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

İlginizi Çekebilir

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.