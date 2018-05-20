Bakan Gül, Ardanuç'ta vatandaşlarla oruç açtı

ARTVİN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birlik beraberliğimiz varsa yaşadığımız terör olaylarının ve huzurumuza, birliğimize kast eden hadiselerin rahatlıkla üstesinden geliriz. Bu yüzden bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olmaya devam edeceğiz." dedi.
Bakan Gül, Ardanuç Kaymakamlığınca ilçe meydanında düzenlenen iftar yemeğine katılarak orucunu vatandaşlarla açtı.
İftar sonrası konuşan Gül, bir ramazan akşamında baba topraklarında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Ardanuç ilçesine çok küçük yaşta geldiğini ve hayal meyal hatırladığını belirten Gül, "Ardanuç ilçesi öylesine büyümüş ki koskocaman bir şehre geldiğini hissediyor insan. Buradaki hükümet konağımızın görkemi, güzelliği göğsümüzü kabartıyor." diye konuştu.
Gül, Ardanuç ve Artvin için hükümet olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini vurgulayarak, "Artvin için, memleketimiz için neye ihtiyaç varsa elimizden gelen çabayı göstermeye çalıştık. Bundan sonra da her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ramazan ayının birlik, beraberlik ve huzur içinde geçtiğini dile getiren Gül, her şeyin başının birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşmak olduğuna dikkati çekti.
Bakan Gül, insanın paylaştıkça insan olmanın erdemini yaşadığına belirterek, şunları kaydetti:
"Ramazan ayı bize ihtiyaç sahibini hatırlatıyor. Mazlumun halini hatırlatıyor. Allah'ın emri olan oruçlarımızı tutuyor ve Allah'ı hatırlıyoruz. Allah'ı hatırladıkça birbirimize ve ihtiyaç sahiplerimize daha fazla yardımcı olmamız lazım. Birlik beraberliğimiz varsa yaşadığımız terör olaylarının ve huzurumuza, birliğimize kast eden hadiselerin rahatlıkla üstesinden geliriz. Bu yüzden bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olmaya devam edeceğiz. Bu dayanışmamız devam edecek. Daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Türkiye düşmanlarına izin vermemek için daha çok kenetlenmek zorundayız. Memleket meselesi gündem olduğunda küçük meseleleri bir tarafı bırakıp büyütmemek lazım."
İftar programına, Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İlçe Kaymakamı Furkan Sancaktutar, İlçe Belediye Başkanı Yıldırım Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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