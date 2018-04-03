Bakan Gül Azerbaycan'da

Azerbaycan yönetimine ve halkına teşekkür eden Gül, "O tarihten itibaren tüm yargı organları terör mensuplarının iadesiyle ilgili yoğun çaba içine girdi. Maalesef bazı ülkeler gereken desteği vermedi fakat Azerbaycan bu hususta gereken adli iş birliğini yerine getirdi. Tüm yargı mensuplarına duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Elbette hukuk her şeyin başıdır. Türkiye'de yargılamalar adil şekilde yapılmaktadır ama bazı ülkeler bu zanlıların mahkemeden kaçırılmasına destek olmaktadır." dedi.

Gül, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da İçişleri Bakanı Ramil Usubov ve Başsavcı Zakir Garalov ile görüştü.

BAKÜ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında bazı ülkelerin, terör mensuplarının iadesi konusunda gereken desteği vermemesine rağmen Azerbaycan'ın gereken adli iş birliğini yerine getirdiğini belirtti.

Garalov da Zeytin Dalı Harekatı'nda kazanılan zafer dolayısıyla Türk halkını kutladı.

15 Temmuz darbe girişiminin Azerbaycan halkı tarafından şiddetle kınandığını bildiren Garalov, "Türk halkı FETÖ teröristlerine gereken yanıtı verdi. FETÖ ile mücadele konusunda Türk meslektaşlarımızla sıkı iş birliği içindeyiz. Azerbaycan'da da soruşturma açıldı. Bir televizyon kanalı, bir üniversite, çok sayıda okul kapatıldı." dedi.

- Gül-Usubov görüşmesi

Bakan Gül, İçişleri Bakanı Usubov ile yaptığı görüşmede de Türkiye'nin terörizm ve terör örgütleriyle çok yoğun bir mücadele yürüttüğünü, bu yolda şehitler verdiğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Gül, "Türkiye, terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürecektir. Hangi örgüt olursa olsun, hangi ülkeyi tehdit ederse etsin, bu mücadeleyi kararlı şekilde yapma azmimiz de ortadadır. Afrin operasyonuna Azerbaycan Cumhurbaşkanının ve halkının bize verdiği destek de unutulmaz. FETÖ ile mücadele konusunda da Azerbaycan'ın desteği için teşekkür ediyoruz." dedi.