Bakan Gül: “KHK ile vatandaşa ‘lekelenmeme’ hakkı getirdik”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni çıkan KHK ile vatandaşa ‘lekelenmeme’ hakkı getirdiklerini söyledi.

Sabah saatlerinde bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Adana’ya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir projenin açılış töreninin ardından AK Parti İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, AK Parti’nin rakibinin yine AK Parti olduğunu ifade ederek, “AK Parti asla kurumsal bir kibre kapılmadan milletimize nasıl hizmet ederiz diye eksik olunan konuları masaya yatırıp değerlendiren bir parti. Özgürlükleri, demokratik hakları çok genişlettik ama yeterli görmüyoruz. Daha da fazlasını bu milletimiz hak ediyor. Bir kimse dahi ‘ben ötekileştirildim’, ‘ben buradan ayrımcı bir dile tabi tutuluyorum’ düşüncesine kapılmadan herkesi kucaklayan siyaset tavrımızı sürdüreceğiz. Bu ülkede doğmuş, bu ülkenin havasını, suyunu koklayan herkes bu ülkede birinci sınıf vatandaştır. Makbul vatandaş, makbul olmayan vatandaş ayrımı AK Parti ile ortadan kalkmıştır. Ve önümüzdeki dönemde de daha fazla bütünleştiren, kucaklayan, birleştiren siyaset tarzımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İktidara talip olmanın yolu yalan söylemek, ötekileştirmek, kutuplaştırmak değildir. Bugün Türkiye’de ana muhalefet sorunu olduğunu herkes yaşıyor görüyor. Biz de daha fazlasını AK Parti olarak yapabilecek imkana sahibiz. Çünkü milletimizle iç içeyiz. Milletimizin derdi bizim derdimiz. AK Parti olarak maddi manevi kalkınmayı sağladık 15, 16 yılda Türkiye’yi 3 kat büyüttük. Adalet boyutunda da yasakları ortadan kaldıran bir Türkiye’ye doğru çok önemli aşamalar kat ettik” diye konuştu.

Türkiye’nin iki yakasını bir araya getirdiklerini söyleyen Bakan Gül, “Türkiye’nin cebine giren parayı arttırdık. Şimdi vatandaşın cebine, sofrasına giren parayı bu dönemde daha da büyüteceğiz. Demokrasiyi geliştireceğiz bu konuda da Türkiye’de özgürlüklerin, demokrasinin teminatı AK Parti iktidarıdır. Yeni çıkan KHK’da lekelenmeme hakkını getirdik. Vatandaşımızı haksız yere karakola, savcılığa birileri gidip şikayet ediyor. Haksız iftiralar oluyor. Vatandaşın dükkanına, evine polis giriyor ve hemen şüpheli sanık oluyor. Biz de bu konularda vatandaşa, şirketlere lekelenmeme hakkı getirdik. KHK ile yaklaşık 9 binin üzerindeki kişi hakkında savcı, soruşturma açmadan haksız iftiralara karşı korudu” ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Türkiye’yi yıkmak isteyen FETÖ, PKK gibi bütün terör örgütlerinin bugün yargı önünde hesap verdiğini vurgulayarak, “Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağız. Bizim de millete karşı sorumluluğumuz var. Biz de millet adına asla bir zafiyet, ihmal olmadan bu süreci takip etmeye devam ediyoruz” dedi.

Açıklamaların ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adana Valiliğini ziyaret etmek üzere AK Parti İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.