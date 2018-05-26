Bakan Gül'den Adalet Bakanlığı zabıt ve icra katiplerine 'güzel haber'

ANKARA (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından bakanlıkta görevli zabit ve icra katiplerinin kadro yapılandırmalarına ilişkin gelişmeyi paylaştı.

Gül'ün mesajı şöyle: "Bakanlığımızda görevli zabıt ve icra katiplerimize güzel bir haberimiz var. Kadrolarının 3. ve 4. dereceye düşebileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Teşkilatımıza, katiplerimize ve ailelerine hayırlı olsun."

