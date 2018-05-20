Bakan Gül'ün acı günü

ARTVİN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 83 yaşında vefat eden amcası Tevfik Gül'ün cenazesi toprağa verildi.

Gül için Ardanuç Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bakan Gül'ün yanı sıra babası Cemil Gül ve diğer aile fertleri ile Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile vatandaşlar katıldı.

Abdulhamit Gül, ikindi vakti kılınan cenaze namazı öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Bakan Gül, bir süre tabutu taşıdı.

Tevfik Gül'ün cenazesi, Ardanuç ilçesine bağlı Peynirli köyü mezarlığına defnedildi.

