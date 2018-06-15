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Bakan Işık: Artık hiçbir yer terör örgütü için güvenli değil (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:11 | Son Güncelleme

KENT BAYRAMLAŞMASINA KATILDI Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen Kocaeli 29.

Bakan Işık: Artık hiçbir yer terör örgütü için güvenli değil (2)

KENT BAYRAMLAŞMASINA KATILDI
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen Kocaeli 29. Kent Bayramlaşması törenine katıldı. Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Ramazan sabır ayı, meşakkat, fedakarlık, nefsine hakim olma ayıdır. Ramazan yardımlaşmanın, dayanışmanın zirve yaptığı bir ay. Böylesine zorlu ve meşakkatli bir ayda buna katlanmanın mükafatı da bayramdır. O yüzden Ramazan Bayramı bizim için ayrı bir coşku, heyecan ve sevinç ifade eder. Ramazan bayramı bizim için ayrı bir umut ifade eder. Böylesine kutlu bir ayı geride bıraktık ve rabbim bizi bayrama eriştirdi" dedi.
Kocaeli'ye hizmet etmenin ayrıcalık olduğunu ifade eden Işık, şöyle konuştu:
"Bizim şehrimiz de hakikaten Türkiye'nin en güzel, en dinamik şehirlerinden biri. Kocaeli sadece 81 vilayetten gelen insanların buluşup güzel bir harman oluşturduğu bir şehir değil, Kocaeli bütün gönül coğrafyamızdan insanların buluştuğu ve adeta bir tablonun bütün renklerinin barındıran muhteşem bir şehir. Bu şehre hizmet etmek de hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi mevkide olursak olalım her birimiz için bir ayrıcalık ve bir onurdur. Biz hep birlikte Kocaeliliyiz. Nerede doğduğumuzun, etnik kökenimizin, aidiyetimizin hiç önemi yok. Biz Kocaeliliyiz. Her kim bu bilincin dışına çıkarsa bu şehre ihanet eder. Her kim bu harmoniye zarar vermeye kalkarsa bu şehre ihanet eder. Onun için hep birlikte, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde şehrimizin daha da gelişmesi, kalkınması için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte bu şehri kalkındırmaya, büyütmeye devam edeceğiz. Bütün insanlarımızın ve şehrimizin yolu da bahtı da açık olsun. Rabbim nice bayramlara erişmeyi nasip etsin."

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Bakan Işık: Artık hiçbir yer terör örgütü için güvenli değil (2)Bakan Işık: Artık hiçbir yer terör örgütü için güvenli değil (2)

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