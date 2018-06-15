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Bakan İsmet Yılmaz bayram namazını Sivas'ta kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 09:05 | Son Güncelleme

Bakan İsmet Yılmaz bayram namazını Sivas'ta kıldı

Bakan İsmet Yılmaz bayram namazını Sivas'ta kıldı

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bayram namazını Sivas'ta tarihi Ulu Cami'de kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'nı memleketi Sivas'ta geçiren Yılmaz, bayram namazı için Ulu Cami'ye geldi.

Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı namazın ardından Yılmaz, camide vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Yılmaz bayram namazını Sivas'ta kıldı<br />

Bakan Yılmaz bayram namazını Sivas'ta kıldı<br />

Bakan Yılmaz bayram namazını Sivas'ta kıldı<br />

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Anahtar Kelimeler:
Sivas bayramlaşma milli eğitim bakanı ismet yılmaz

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