Bakan Kasapoğlu, İTÜ'lü gençleri kabul etti

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güneş Arabası Ekibi'yle bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İTÜ'lü gençleri makamında kabul eden Bakan Kasapoğlu, bu ekibin ürettiği yeni nesil güneş enerjili araç "B.O.W. İSTKA"nın ülke gençliği adına gurur verici bir gelişme olduğunu belirtti.
İTÜ'lü gençlere destek sözü veren Kasapoğlu'nun, "Bundan sonra sizlerle daha sık görüşeceğiz. İnşallah ülkemizi inovasyonda, teknolojide daha ileri seviyelere hep birlikte taşıyacağız. Bunun başlangıç noktası sizlerle kurduğumuz güçlü iletişimimiz olacak." ifadelerini kullandı.
Gençlerden güzel haberler ve yeni projeler beklediğini vurgulayan Kasapoğlu, "Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda ben ve arkadaşlarım sizlerin yanında olacağız. Sizler, üniversite gençlerine rol model olmalı, her zaman bir adım öteye bakmalısınız. 'İki günü eşit olan zarardadır.' sözünün işaret ettiği üzere, kendinizi her daim geliştirmeye odaklamalısınız." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu'nun ziyaret eden gençler de gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını kaydetti.
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