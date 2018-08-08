Bakan Kasapoğlu Senegal'de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edildi.

Türk firmalarının inşa ettiği spor kompleksi Dakar Arena'nın açılışı için Senegal'e gelen Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulundu.

Kasapoğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner ve beraberindeki heyet ile Senegal Spor Bakanı Matar Ba ile görüştü.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından kabul edildi.

Bakan Kasapoğlu'nun beraberindeki basketbol takımı, Senegal'den bir takım ile tesisin açılışında karşılaşma yapacak.

Başkent Dakar'a 35 kilometre mesafedeki Diamniadio'da açılacak 15 bin kişilik kapalı spor kompleksinde, 2 restoran, 6 kafeterya, 10 vip salonu, fitness odaları ve konferans salonları bulunuyor.

