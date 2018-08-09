Bakan Kasapoğlu Senegal'de spor salonu açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Spor Bakanı Matar Ba ile başkent Dakar'da Türk firmaları tarafından inşa edilen Dakar Arena'nın açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Sall, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini söyledi.

Dakar Arena'nın 10 ay gibi kısa bir sürede inşa edilmesinin büyük başarı olduğunu vurgulayan Sall, Türk firmalarının ülkede önemli işlere imza attığını dile getirdi.

Sall, "Senegal gençliği için spor çok önemlidir. Bu salon ülkede sporun gelişmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

- "Sall ve Senegalliler FETÖ'ye karşı Türkiye'yi yalnız bırakmadı"

Bakan Kasapoğlu da Senegal halkına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkının selamını getirdiğini belirtti.

"Dakar ne kadar sizinse İstanbul da o kadar sizindir." ifadesini kullanan Kasapoğlu, iki ülke vatandaşlarının aynı çatı altında oturan iki kardeş gibi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sall'in, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen akabinde Türkiye ve Türk halkına desteğini hiç esirgemediğini ve gerekeni fazlasıyla yaptığını kaydeden Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Senegal halkı FETÖ'ye karşı Türkiye'yi ve Türk halkını yalnız bırakmadı." değerlendirmesinde bulundu.