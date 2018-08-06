HABER

Bakan Kasapoğlu'ndan Akhisarspor'a kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 01:21 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Süper Kupa finalinde rakibi Galatasaray'ı 6-5 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren Akhisarspor'u kutluyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 6-5 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa final müsabakasında başarıyla mücadele eden her iki takımı da yürekten alkışladığını belirtti.

Kasapoğlu, tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Süper Kupa finalinde rakibi Galatasaray'ı 6-5 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren Akhisarspor'u kutluyorum. Bu vesileyle başarıda emeği geçen tüm takım oyuncularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. TFF Süper Kupa'nın sahibi Akhisarspor ve maçta son ana kadar mücadele eden Galatasaray'ı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
5 yaşındaki Ayas Emin, AML hastalığına yenik düştü5 yaşındaki Ayas Emin, AML hastalığına yenik düştü
İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyizİlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akhisarspor Galatasaray Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu süper kupa TFF

En Çok Okunan Haberler

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı!

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz

İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz

Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı

Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.