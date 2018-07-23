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Bakan Kasapoğlu'ndan Mesut Özil'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 00:29 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Mesut Özil'e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i destekledi.

Twitter hesabından Mesut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz." ifadesini kullandı.

29 yaşındaki Mesut, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
futbol Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Mesut Özil

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