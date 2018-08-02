Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcıya tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avusturya'da düzenlenen Atıcılık Trap-Skeet Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Murat İlbilgi'yi tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Avusturya'nın Leobersdorf kentinde düzenlenen Atıcılık Trap-Skeet Avrupa Şampiyonası'nda trap genç erkekler kategorisinde altın madalya kazanan Murat İlbilgi'yi kutluyorum. Milli sporcumuz, şampiyonada gösterdiği başarılı performansla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekerek bizleri gururlandırdı. Aynı zamanda Kocaeli TOHM sporcusu da olan Murat İlbilgi kardeşimizin Tokyo 2020 sürecinde başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu değerli derecenin kazanılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."
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