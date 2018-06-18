Bakan Kaya, Bayrampaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "81 milyon biriz ve beraber Türkiye'yiz. Göçmen denilen insanlar, ecdat yadigarları ve bu ülkenin asli unsurlardır. Hep beraber olalım, 81 milyon kardeş olalım ve Cumhurbaşkanımızın arkasında duralım ve ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyalım." dedi.
Seçim çalışmaları için Bayrampaşa'ya gelen Kaya, esnaf ve iş yeri ziyaretleri yaparak, vatandaşlar sohbet etti, birlikte fotoğraf çektirdi.
Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerindeki CHP İl Başkanlığının seçim standını da ziyaret eden Bakan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya tanıtımında hemen sonra seçim çalışmalarına başladığını ve günde 18 saat çalışarak sayısız esnafla bir araya geldiğini belirtti.
Çalışmalar kapsamında İstanbul halkı ve esnafının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin arkasında dimdik duruşunu gördüğünü vurgulayan Kaya, "Türkiye güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızı seçecek. Meclis'te de güçlü bir çoğunluğu almak için çalışıyoruz. Tüm gayretimiz, Meclis'teki sayımızı daha da yukarı taşımak. Onun için bütün teşkilatımız ve adaylarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Esnaf ziyareti yapıyoruz, vatandaşlarımızla buluşuyoruz." diye konuştu.
Siyasete başladıkları ilk günden itibaren milletle iç içe olduklarını bundan sonra da milletle birlikte olma politikalarına devam edeceklerini aktaran Kaya, "15 yıldır esnafımızın yanında olduk, onlar da bizim yanımızda. Bundan sonra da inşallah yanımızda olacaklar. Esnafımızın, Türkiye'de oynanmak istenen oyunun resmini çok net olarak okuduklarını gördüm. Onun için esnaf kardeşlerimizin bu seçimde de yanımızda olacaklarına inancım tamdır." dedi.
Kaya, Türkiye'nin ileriki dönemde çok daha büyüyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Son 15 yılda yaşanan bu büyüme tabii ki esnafımızın işlerine yansımış. Bundan çok mutluyuz. Ekonomimizi ve ticaretimizi geliştirerek 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi içine sokmaya kararlıyız. Bunu da ülkemizin kadınları ve gençleriyle birlikte yapacağız. Bu ülkeyi, kadınıyla erkeğiyle mücadele ederek bugünlere taşıdık, bundan sonra da özellikle de en güçlü ülkeler listesinde yer almamız için kadınlarımızın da istihdamın içinde yer alarak erkeklerle omuz omuza çalışması gerekiyor. Onun için önümüzdeki dönem kadınlarımızı güçlendirerek, onları destekleyerek, ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız."
"Bu seçimlerde hem kadınların hem de gençlerimizin desteğini çok önemsiyoruz" diyen Kaya, sözlerini, "Geleceğimizin teminatı gençler, AK Parti'ye bugüne kadar verdikleri desteği ve bugünden sonra verecekleri destek bizim için çok özel ve çok kıymetli. Türkiye'yi 15 Temmuz gecesi o hain işgal girişiminden kurtaran gençlerimiz, kadın kardeşlerimiz, 2023 yürüyüşümüzde de yanımızda yer alacaklar. Gençlerimizin, kadınlarımızın gücüne güveniyoruz. Kadınlar ile gençlerle omuz omuza yürüyerek aydınlık yarınlara ulaşacağız." diye tamamladı.
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