Bakan Kaya, Bayrampaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "81 milyon biriz ve beraber Türkiye'yiz. Göçmen denilen insanlar, ecdat yadigarları ve bu ülkenin asli unsurlardır. Hep beraber olalım, 81 milyon kardeş olalım ve Cumhurbaşkanımızın arkasında duralım ve ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyalım." dedi.

Seçim çalışmaları için Bayrampaşa'ya gelen Kaya, esnaf ve iş yeri ziyaretleri yaparak, vatandaşlar sohbet etti, birlikte fotoğraf çektirdi.

Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerindeki CHP İl Başkanlığının seçim standını da ziyaret eden Bakan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya tanıtımında hemen sonra seçim çalışmalarına başladığını ve günde 18 saat çalışarak sayısız esnafla bir araya geldiğini belirtti.

Çalışmalar kapsamında İstanbul halkı ve esnafının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin arkasında dimdik duruşunu gördüğünü vurgulayan Kaya, "Türkiye güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızı seçecek. Meclis'te de güçlü bir çoğunluğu almak için çalışıyoruz. Tüm gayretimiz, Meclis'teki sayımızı daha da yukarı taşımak. Onun için bütün teşkilatımız ve adaylarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Esnaf ziyareti yapıyoruz, vatandaşlarımızla buluşuyoruz." diye konuştu.