Bakan Kaya, bir babayı kızlarını okula göndermeye ikna etti

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 3 kız çocuğunu okula göndermeyen bir babayı evinde ziyaret ederek, çocukların eğitim alması için ikna etti.

Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde ev ziyaretleri yaparken, maddi durumu iyi olmayan bir aileyi de misafir oldu. Burada yarım saat kalan Kaya, ihtiyaç sahibi aile hakkında bilgi aldı ve gerekli desteğin sunulması talimatı verdi.

Ardından aynı mahallede yaşayan ve 3 kız çocuğunu okula göndermeyen bir babayı evinde ziyaret eden Kaya, baba ile sohbet etti. Kaya, çıkıştı yaptığı açıklamada, babayı çocuklarını okula göndermesi konusunda ikna ettiğini kaydetti.

Sultangazi'de kadınlarla bir araya geldiklerini, ardından ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktaran Kaya, "Önce kadınlarımızla bir araya geldik. Şimdi de Sultangazili ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Üç çocuğu olan ve ikiz bebekleri olan ailemizi ziyaret ettim. Burada da eşi vefat etmiş bir beyefendiyi ziyaret ettik." dedi.

"Kızlarımızın eğitime destek olacağız" diyen Kaya, şunları aktardı: