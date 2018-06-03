Bakan Kaya, bir babayı kızlarını okula göndermeye ikna etti

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 3 kız çocuğunu okula göndermeyen bir babayı evinde ziyaret ederek, çocukların eğitim alması için ikna etti.
Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde ev ziyaretleri yaparken, maddi durumu iyi olmayan bir aileyi de misafir oldu. Burada yarım saat kalan Kaya, ihtiyaç sahibi aile hakkında bilgi aldı ve gerekli desteğin sunulması talimatı verdi.
Ardından aynı mahallede yaşayan ve 3 kız çocuğunu okula göndermeyen bir babayı evinde ziyaret eden Kaya, baba ile sohbet etti. Kaya, çıkıştı yaptığı açıklamada, babayı çocuklarını okula göndermesi konusunda ikna ettiğini kaydetti.
Sultangazi'de kadınlarla bir araya geldiklerini, ardından ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktaran Kaya, "Önce kadınlarımızla bir araya geldik. Şimdi de Sultangazili ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Üç çocuğu olan ve ikiz bebekleri olan ailemizi ziyaret ettim. Burada da eşi vefat etmiş bir beyefendiyi ziyaret ettik." dedi.
"Kızlarımızın eğitime destek olacağız" diyen Kaya, şunları aktardı:
"Bu ailemizin üç kız çocuğu var. Türkiye'de tüm kızlarımızın iyi bir eğitim alması ve güzel bir geleceğe sahip olması için 15 yıldır çalışıyoruz. Bundan sonra da tüm kızlarımızın en iyi şekilde eğitim alacağı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki kadın güçlü olursa, aile güçlü olur. Aile güçlü olursa, toplum güçlü olur. Toplum güçlü olursa da Türkiye güçlü olur. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye hedefiyle ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz."
Çocukların çok güzel hayalleri ve geleceğe dair idealleri olduğunu vurgulayan Kaya, babayı çocuklarını okula gönderme konusunda ikna etmesini şöyle anlattı:
"Çocuklarımızın yaşları küçük. 12, 8 ve 6 yaşındalar. Üç kızımızın da okula kayıtlarını yapacağız. Üçü de en iyi şekilde eğitim alacak. Kızların en büyüğü doktor olmak istiyor. Üçü de önümüzdeki sene okula gidecek. Biz de eğitimlerini takip edeceğiz. Çocuklarımızın en güzel şekilde geleceğe hazırlanacağı ve tüm kızlarımızın okuduğu, güçlü bir geleceğe hazırlandığı güçlü bir Türkiye için çalışacağız."
Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, daha sonra Cebeci Mahallesi'nde seçim çalışmalarına devam etti.
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