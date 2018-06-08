Bakan Kaya, büyükşehir belediye çalışanlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP'nin cumhurbaşkanı aday Muharrem İnce'nin sözlerine işaret ederek, '"Az önce bir haber sitesinde gördüm, 'Ben insanların yaşam tarzına karışmam. Kadın istiyorsa sezaryen doğurur' diyor. Yani sezaryen doğumu dahi siyasete malzeme ediyor. Bu kadar cahil, bu kadar insan sağlığından bihaber, sezaryenin bir kadın için ne kadar zararlı olduğundan, üreme sağlığı açısından ne kadar büyük potansiyel tehlikeler barındırdığından habersiz." dedi.

Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasımpaşa Ek Hizmet Binası'nda belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Kaya, AK Parti iktidara geldiğinden bu yana insan onuruna yakışır şekilde yaşam sunmak için hizmet edildiğini belirterek, yoksulluğu tamamen yok etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Kaya, Türkiye ekonomisini büyütürken, insanların yaşam seviyesinin artması için mücadele ettiklerini dile getirerek, çocukların en iyi şekilde eğitim alması için eğitimde nicelik anlamında tarihi bir dönüşüm yaşandığını söyledi.