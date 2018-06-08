Bakan Kaya, büyükşehir belediye çalışanlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP'nin cumhurbaşkanı aday Muharrem İnce'nin sözlerine işaret ederek, '"Az önce bir haber sitesinde gördüm, 'Ben insanların yaşam tarzına karışmam. Kadın istiyorsa sezaryen doğurur' diyor. Yani sezaryen doğumu dahi siyasete malzeme ediyor. Bu kadar cahil, bu kadar insan sağlığından bihaber, sezaryenin bir kadın için ne kadar zararlı olduğundan, üreme sağlığı açısından ne kadar büyük potansiyel tehlikeler barındırdığından habersiz." dedi.
Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasımpaşa Ek Hizmet Binası'nda belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.
Burada yaptığı konuşmada Kaya, AK Parti iktidara geldiğinden bu yana insan onuruna yakışır şekilde yaşam sunmak için hizmet edildiğini belirterek, yoksulluğu tamamen yok etmeyi hedeflediklerini anlattı.
Kaya, Türkiye ekonomisini büyütürken, insanların yaşam seviyesinin artması için mücadele ettiklerini dile getirerek, çocukların en iyi şekilde eğitim alması için eğitimde nicelik anlamında tarihi bir dönüşüm yaşandığını söyledi.
Muhalefetin mega projeleri durdurmaktan bahsettiğine değinen Kaya, şöyle devam etti:
"Az önce bir haber sitesinde gördüm, (CHP'nin cumhurbaşkanı aday Muharrem İnce) 'Ben insanların yaşam tarzına karışmam. Kadın istiyorsa sezaryan doğurur' diyor. Yani sezaryen doğumu dahi siyasete malzeme ediyor. Bu kadar cahil, bu kadar insan sağlığından bihaber, sezaryenin bir kadın için ne kadar zararlı olduğundan, üreme sağlığı açısından ne kadar büyük potansiyel tehlikeler barındırdığından habersiz. Sezaryen sadece bir tıbbi endikasyon varsa yapılması gereken bir durumdur ve endikasyon yoksa asla ve asla uygulanmaması gerekir. Türkiye'de yüzde 52'lere ulaştı sezaryen oranları. Milletimizi daha fazla bilinçlendirmemiz gereken bir dönemi yaşıyoruz. Sezaryen oranlarının olması gereken oranlara düşürülmesi konusunda bir mücadeleyi başlattık."
- "Terörün belini tamamen kırdığımız günleri göreceğiz"
Kaya, 15 Temmuz darbe girişimine de değinirken, "Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdikleri gibi bu ülkeyi de kan gölüne çevirmek istediler. O gece yapmak istedikleri şey, bu ülkeyi bölüp parçalamaktı. Sıradan, basit bir darbe girişimi değildi o gece. Bu milletimizin cesareti sayesinde, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara dökülen, vatansever, bayrağı için iman gücüyle mermilerin üzerine yürüyenler sayesinde ülkemiz kurtuldu." diye konuştu.
Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileriyle terörü tamamen bitirecek noktaya geldiğini belirterek, "İnşallah yakın zamanda terörle mücadelede kesin bir noktaya geleceğiz, terörün belini tamamen kırdığımız günleri göreceğiz." dedi.
Kaya, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini, "Bu söz dağa bir göndermedir, Kandil'e gönderme yapıyor. 'Ben seninle iş birliği içerisindeyim.' diyor." şeklinde değerlendirdi.
Bakan Kaya, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da pazar yerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
Bölge esnafını da ziyaret eden Kaya, vatandaşlara gül dağıttı.
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