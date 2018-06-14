Bakan Kaya, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Hiçbir kadınımızın en ufak bir şiddete dahi maruz kalmasını istemiyoruz. Bunun için özellikle toplumsal farkındalık oluşturucu çalışmalar yapıyoruz. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz." dedi. Bakan Kaya, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Bakan olarak istediğiniz her şeyi yaptınız mı?" sorusu üzerine Kaya, birçok iş yaptıklarını, bunun bir sınırı olmadığını çünkü topluma direkt dokunan bir bakanlık görevini yürüttüğünü söyledi. Bakanlığının, kadına karşı şiddetle mücadele, erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi gibi zorlu alanları kapsadığını belirten Kaya, "Büyük işler yaptık. Özellikle erken yaşta evlilikle mücadele, bakanlığımız döneminde ciddi bir başarı hikayesi yazdığımız bir alan. Çok güzel işler yaptım diyebilirim." dedi. 24 Haziran sonrasında bakanlıklarla ilgili yapılacak değişikliğe ilişkin soru üzerine Bakan Kaya, "Yeni sistemde bürokrasiyi en fazla azaltacak şekilde bakanlık sayılarıyla ilgili bir çalışma var. Başkanlık sisteminde bakanlıkların sayısı düşürülecek. Bürokrasinin azalacağı, sistemin daha hızlı işleyeceği bir yeni dönemi yaşayacağız." yanıtını verdi.

Mecliste kadın temsilinin 2002'de yüzde 4,4, bugün ise yüzde 15'lere yaklaştığını, hedefin yüzde 50'leri bulmak olduğunu anlatan Kaya, bu dönem yüzde 50'ye yakın bir artış sağlayacaklarını vurguladı. - "Şiddetin azaltılması noktasında başarılı bir uygulama" Kadın cinayetlerinin neden bitmediği sorusu üzerine Bakan Kaya, şiddetle mücadelede bakanlık ve hükümet olarak ilgili yasaları, yasal düzenlemeyi yaptıklarını ancak tüm toplumun farkındalığının artmasının önemli olduğunu ifade etti. Özellikle ölüm riski olan vakalarla ilgili elektronik kelepçe uygulamasını başlattıklarını belirten Kaya, bu uygulamanın başarıyla yürütüldüğünü söyledi. KADES'i geliştirdiklerini anlatan Kaya, "Herhangi bir şekilde bir kadın kendisini emniyette hissetmezse, sıkıntı içinde olduğu hissine kapılırsa, KADES uygulamasını telefonlarına indirip, aplikasyon düğmesine bastığı andan itibaren kısa süre içinde emniyet güçleri kadınlarımızın yanında. Olumlu sonuçlar aldık. Şiddetin azaltılması noktasında başarılı bir uygulama olacağını düşünüyorum. Hiçbir kadınımızın en ufak bir şiddete dahi maruz kalmasını istemiyoruz. Bunun için özellikle toplumsal farkındalık oluşturucu çalışmalar yapıyoruz. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz." dedi.

"Kadın cinayeti işleyen erkeklerin, iyi hal alma meselesi, çözümsüz bir konu mu?" sorusuna Bakan Kaya, şu yanıtı verdi: "Biz bunu geçtiğimiz dönem cinsel istismar davalarında da konuştuk. Bir yasal düzenleme çalışması yaptık. Ama seçim dolayısıyla o kaldı. İnşallah yeni dönemde tekrar görüşülecek bir düzenleme. Hukuki olarak 'iyi hal indirimi' denmiyor, 'takdir indirimi' deniyor. Yargıtay'dan farklı hakimlerle bu konuda çalışmalar yapıldı. Cinsel istismarla ilgili bu çalışmalar yapılırken, kadına karşı şiddette de bunun mutlaka değerlendirilmesi... Eğer hakim takdir indirimi kullanıyorsa, mutlaka bunun sebebini yazması gerekiyor. Eğer ki gerçekten kullanması gerektiğine inandığı bir şey varsa, gerekçe yazarak kullanması ki bu hakimlerin birçoğunu takdir indirimini kullanmaktan geri tutacak bir uygulama olacaktır." - "Eğer karışılsaydı, böyle bir oran olmazdı" Sezaryen yerine normal doğumun, AK Parti politikası olmadığını, tüm hekimlerin, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi olduğunu belirten Kaya, "Bugün bir kadın hastaneye gittiğinde, 'ben sezaryen olmak istiyorum' dediği zaman hiçbir hekim bunu yapmaz. Ancak bir tıbbi endikasyon varsa sezaryen doğum tercih edilir. Tabii ki tercihi kadınlar yapacak ama kadınları biz bilinçlendireceğiz. Her şey yolunda gidiyorsa, sezaryen annelerin tercih etmemesi gereken bir durum. Annelerin kendilerinin tercih etmeyeceği ağır bir ameliyat sezaryen." diye konuştu.