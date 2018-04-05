Bakan Kaya Doğu Gutalı çocuklarla buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasında bulunan Doğu Guta'daki saldırılarda öksüz kalan ve yüzünden ağır yara alan 2 yaşındaki Kasım Kahveci, yaşıtlarının acılarını ve beklentilerini "Noor and Alaa" adlı Twitter hesaplarından İngilizce olarak dünyayla paylaşan Doğu Gutalı iki kardeş Nur ve Ela ile Esed rejiminin saldırısında annesini ve bir gözünü kaybederek Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelen 6 aylık Kerim bebekle Hatay'da buluştu.
Hatay Valiliğinde gerçekleşen buluşmada Kaya, çocuklarla yakından ilgilenip, ailelerinden sağlıkları hakkında bilgi aldı.
Kaya, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Kasım ve Kerim bebek ile Nur ve Ela kardeşlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Suriye'de insanlığın en kötü dramlarından birinin yaşandığını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:
"Savaşın en büyük sıkıntısını çeken kadınlar ve çocuklar. Buradaki çocuklarımız Kerim bebek, annesini ve bir gözünü savaşta kaybetmiş ve gerçekten tıbbi olarak da desteğe ihtiyacı olan bir bebeğimiz. Onu Türkiye'de en iyi koşullarda inşallah ameliyatlarını gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak, bu çocukların her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Yine Kasım bebek, savaşta annesini, dayısını kaybetmiş. Doğu Guta'da yaşanan insanlık dramının sembollerinden biri haline gelmiş bir evladımız. Henüz 26 aylık o da savaşın ağır etkilerini hem fiziksel hem ruhsal olarak üzerinden taşıyan bir evladımız."
Nur ve Ela kardeşlerin de Doğu Guta'daki insanlık dramını dünya kamuoyunun dikkatini çeken iki çocuk olduğunu belirten Kaya, kardeşlerin doktor olmak istediğini anlattı.
Çocuklara neden doktor olmak istediklerini sorduğunu belirten Kaya, "Çocuklar 'Kimyasal saldırılardan çocukları korumak için' cevabını verdi. Bu gerçekten çok çarpıcı, etkileyici bir cümleydi benim için. Bütün çocukların barış içinde, huzur içinde yaşayacağı bir dünya için mücadele veriyoruz." diye konuştu.
- "Afrin'de de çocuklar okula gidecek"
Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'de yaşayan mazlum insanların da zulümden kurtulmasına vesile olduklarını kaydeden Kaya, şöyle devam etti:
"Başarılı bir şekilde operasyonumuzu tamamladık ve bugün Afrin'de kahraman Mehmetçiğimiz, tek bir sivilin dahi burnu kanamadan orada barışı, huzuru oraya götürmek için mücadele verdiler. Şu anda temizlik operasyonları sürüyor ve 2 yıl aradan sonra Afrin'de de çocuklar okula gidecek, aynen Cerablus'ta olduğu gibi. Hemen yanı başımızda terörden temizlenmiş bir bölge olmasını istiyoruz ve çocukların, kadınların huzur içinde yaşayacakları bir ortamda vatanlarına dönmelerini istiyoruz."
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerindeki savaşın bir an önce son bulmasını temenni ettiğini dile getiren Kaya, onların da ülkelerine dönmek için adeta gün saydıklarını söyledi.
- "İnsanlık onurunun Suriye sınırındaki kurtarıcısı aslında Türkiye'dir"
Kaya, Türkiye olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarına dikkati çekerek, "İnsanlık onurunun Suriye sınırındaki kurtarıcısı aslında Türkiye'dir. Bugün Avrupa ülkeleri Suriyeli kardeşlerimizi sayılarla ülkelerine alırken Türkiye, kendisine sığınan bütün mazlumlara güvenli bir liman olarak kapılarını, Türk halkı da gönüllerini açmıştır." dedi.
Suriyeli tüm mazlumların hayır dualarını aldıklarını bildiklerini ifade eden Kaya, savaştan etkilenen çocukların yüzünü güldürmek ve savaşın etkilerinden kurtarmak için mücadele ettiklerini, bu kapsamda da 300 bine yakın Suriyeli'ye bugüne kadar psikososyal hizmet verdiklerini anlattı.
Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslar arası arenada yaptığı değerli girişimlerle Suriye'de barış ve huzurun geleceğini, insanların da ülkelerine döneceğini umut ettiğini söyledi.
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