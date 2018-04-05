Bakan Kaya Doğu Gutalı çocuklarla buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasında bulunan Doğu Guta'daki saldırılarda öksüz kalan ve yüzünden ağır yara alan 2 yaşındaki Kasım Kahveci, yaşıtlarının acılarını ve beklentilerini "Noor and Alaa" adlı Twitter hesaplarından İngilizce olarak dünyayla paylaşan Doğu Gutalı iki kardeş Nur ve Ela ile Esed rejiminin saldırısında annesini ve bir gözünü kaybederek Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelen 6 aylık Kerim bebekle Hatay'da buluştu.

Hatay Valiliğinde gerçekleşen buluşmada Kaya, çocuklarla yakından ilgilenip, ailelerinden sağlıkları hakkında bilgi aldı.

Kaya, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Kasım ve Kerim bebek ile Nur ve Ela kardeşlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Suriye'de insanlığın en kötü dramlarından birinin yaşandığını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Savaşın en büyük sıkıntısını çeken kadınlar ve çocuklar. Buradaki çocuklarımız Kerim bebek, annesini ve bir gözünü savaşta kaybetmiş ve gerçekten tıbbi olarak da desteğe ihtiyacı olan bir bebeğimiz. Onu Türkiye'de en iyi koşullarda inşallah ameliyatlarını gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak, bu çocukların her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Yine Kasım bebek, savaşta annesini, dayısını kaybetmiş. Doğu Guta'da yaşanan insanlık dramının sembollerinden biri haline gelmiş bir evladımız. Henüz 26 aylık o da savaşın ağır etkilerini hem fiziksel hem ruhsal olarak üzerinden taşıyan bir evladımız."