Bakan Kaya, elektrikli taksinin direksiyonuna geçti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da ziyaret ettiği bir taksi durağındaki elektrikli taksinin direksiyonuna geçerek tur attı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kaya, İstanbul Beşiktaş Zorlu Center taksi durağını ziyaret etti.

Taksicilerin sıkıntılarını dinleyen Kaya, ziyaretin ardından elektrikli bir taksinin şoför koltuğuna geçerek, İstanbul sokaklarında tur attı.

