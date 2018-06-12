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Bakan Kaya Eyüpsultan'da gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 23:33 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Artık ayağımızdaki bütün prangalardan kurtulacağımız gün 24 Haziran'dır. İnşallah Cumhurbaşkanımızı başkan yapınca ülkemizin önü çok açık"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 24 Haziran seçimleriyle geçilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye için son derece önemli olduğunu belirterek, "Artık ayağımızdaki bütün prangalardan kurtulacağımız gün 24 Haziran'dır. İnşallah Cumhurbaşkanımızı başkan yapınca ülkemizin önü çok açık." dedi.

Eyüpsultan Belediyesi Osmanlı Parkı Sosyal Tesisleri'nde gençlerle buluşan Bakan Kaya, Türki milletinin 15 Temmuz destanını yazdığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan çocuk ve gençlere değinen Bakan Kaya, şöyle konuştu:

"Şunu asla unutmayın: 15 Temmuz bu ülke için yeni bir Kurtuluş Savaşıydı. 15 Temmuz destanını bu millet yazdı. Tıpkı Kurtuluş Savaşı destanını yazdığımız gibi. 15 Temmuz'un ardından çok şey değişti. Dünyanın bütün ülkeleri bu ülkenin gençlerinin, kadınlarının canını bile verip ülkesine sahip çıkacağını gördü. Bu ülkenin üzerinde planlar kuranlar o planlarını çok kolay işletemeyeceklerini gördü. Çünkü bu millet özgürlüğüne, bağımsızlığına, iradesine, bayrağına, vatanına canı pahasına sahip çıktı. Aynen Çanakkale'de olduğu gibi Seyit Onbaşıların, Nene Hatunların torunları olduğumuzu 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya yeniden gösterdik, sizler gösterdiniz. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece iradesine sahip çıkan ve günlerce demokrasi nöbeti tutan gençlerimiz ve kadınlarımızdan Allah razı olsun. Allah bir daha bu millete o günleri yaşatmasın. 15 Temmuz'un ardından çok şey değişti. Bizim birlik ve beraberlik ruhumuzu gördüler."

Kaya, 15 Temmuz'un ardından bütün vesayet odaklarını kaldırmak için sistem değişikliğine gidilip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için referandum yapıldığını hatırlattı.

Anayasa referandumu sürecinde yaşananlara değinen Kaya, "Hollanda'da yaşadıklarımızı gördünüz. Orada kendi toprağımız sayılan konsolosluk binasına girmemize ve kendi milletimizle buluşmamıza izin vermediler. Çünkü bu milletin yeni sistemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önü çok açık. Bunu biliyorlar. Artık ayağımızdaki bütün prangalardan kurtulacağımız gün 24 Haziran'dır. İnşallah Cumhurbaşkanımızı başkan yapınca ülkemizin önü çok açık. Bir ve beraber olduğumuz sürece önümüzde hiçbir engel kalmayacak. Artık yerli ve milli teknolojiyle kendi aşısını üreten bir ülke haline geleceğiz. Başkalarından alan değil. Kendi ilacımızı üreteceğiz. Bunun önünde kimse duramayacak. Sizlerin desteğiyle 24 Haziran seçimlerinden sonra bunları başaracağız."

Avrupa'nın 24 Haziran seçimleriyle ilgili tutumunu da eleştiren Kaya, HDP ve CHP'nin toplantı ve mitinglerine izin verildiğini ancak AK Parti'ye izin verilmediğini kaydetti.

Yeni sistemle Türkiye'nin şahlanacağını ve önlerinde hiçbir engel bırakmayacaklarını belirten Kaya, "Bunu bildikleri için önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bir taraftan döviz kuru üzerinden operasyon yapmaya çalışıyorlar. Kredi derecelendirme kuruluşları ağustosta yapacakları değerlendirme toplantısını nisan ayına çektiler. Neden? 'İki üç puan kırılırsa Türkiye'de ekonomik kriz var algısını oluştururuz, millet de Erdoğan bu ülkeyi yönetemeyecek' diye hesap edip Erdoğan'ı düşüreceklerini sanıyorlar. Ama benim genç kardeşlerim, hanım kardeşlerim bu yapılmak istenen oyunu görüyorsunuz. Bu yapılmak istenen oyunu görecek ve bozacak olan sizlersiniz. Önümüzdeki dönem gençlerimizle birlikte ülkemizi çok daha güçlü yarınlara birlikte taşıyacağız. 24 Haziran sonrası gençler sadece milletvekili olarak değil kamuda, bürokraside, her kademede daha çok söz sahibi olacak. Bunun için sizin de talepkar olmanız 'ben de varım' demeniz lazım'. Bizimle birlikte yürümeniz lazım." ifadelerini kullandı.

Gençlerden gelen soruları cevaplayan Bakan Kaya, millet kıraathaneleri, eğitim, ekonomideki son gelişmeler ve Bakanlığın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılan AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Sevde Sena Dağlı da kısa bir konuşma yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

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