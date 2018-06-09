Bakan Kaya, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe Başkanlığında çocuklar ve anneleriyle bir araya gelen Kaya, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Bakan Kaya, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığına dikkati çekerek, ''Siz hepiniz 15 yıllık AK Parti iktidarının çocuklarısınız. 15 yıl öncesini çocuklarımıza anlatmak durumundayız hanımlar. Çocuklarımıza 15 yıl önce nasıldı bu ülke, bugün nasıl, bunu anlatmak annelerin, babaların, dedelerin görevi. Bu çocuklar bugün yaşadıkları ortamın büyük bir bolluk ve refah ortamı olduğunu ancak geçmişin sıkıntılarını bilirlerse farkına varırlar.'' dedi.

Kendi okuduğu dönemdeki sınıf mevcudunu çocuklara anlatan Kaya, çocuklara kaç kişilik sınıflarda eğitim gördüklerini sordu.

Devletin her zaman çocukların yanında olduğunu vurgulayan Kaya, ''Sizin en iyi şekilde geleceğe hazırlamanız için Türkiye büyük ve güçlü bir devlet, bu devlet sizin her zaman yanınızda olacak. Cumhurbaşkanımız sizleri çok seviyor, bu ülkenin evlatlarını çok seviyor. Sizin güçlü olmanız için de çok çalışıyor.'' diye konuştu.

Kaya, çocuklara karnelerinin durumunu sorduktan sonra onlara oyuncak hediye etti.

