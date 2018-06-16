Bakan Kaya, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün Muharrem İnce çıkmış, 'Devletin bakımına muhtaç 3-5 bin çocuk var. Biz 3-5 bin çocuğa bile bakamıyoruz, 18 yaşına gelince çocukları sokağa atıyorlar. Ben onları hemen işe alacağım.' demiş. Bugüne kadar 45 binin üzerinde kurum bakımımızdaki çocuğumuza istihdam sağlamış bir ülkeyiz. 3-4 ay önce kurum bakımımızdaki 2 bin 500 çocuğun atamasını yapmış bir ülkeyiz. Bize emanet verilen bu çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Kurum bakımındaki 14 binin üzerindeki çocuğumu kendi evlatlarımdan ayırmıyorum. Ben onların anneleriyim." dedi.

Kaya, Kağıthane ve Sarıyer’de Sivas'ın Doğanşar ilçesi Avcıçayı ve Söbüler köyleri derneklerince düzenlenen piknikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, iyi bir bayram geçirmelerini temenni eden Kaya, 24 Haziran'daki seçimler için destek istedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığını ve zor günlerden geçtiğini hatırlatan Kaya, "Liderimizin çağrısıyla meydanlara çıkan sizlerin sayesinde o hain işgal girişimini geri püskürttük. Rabb'im bir daha öyle kötü günler yaşatmasın. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın, gücümüze güç katsın." diye konuştu.