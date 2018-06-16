Bakan Kaya, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün Muharrem İnce çıkmış, 'Devletin bakımına muhtaç 3-5 bin çocuk var. Biz 3-5 bin çocuğa bile bakamıyoruz, 18 yaşına gelince çocukları sokağa atıyorlar. Ben onları hemen işe alacağım.' demiş. Bugüne kadar 45 binin üzerinde kurum bakımımızdaki çocuğumuza istihdam sağlamış bir ülkeyiz. 3-4 ay önce kurum bakımımızdaki 2 bin 500 çocuğun atamasını yapmış bir ülkeyiz. Bize emanet verilen bu çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Kurum bakımındaki 14 binin üzerindeki çocuğumu kendi evlatlarımdan ayırmıyorum. Ben onların anneleriyim." dedi.
Kaya, Kağıthane ve Sarıyer’de Sivas'ın Doğanşar ilçesi Avcıçayı ve Söbüler köyleri derneklerince düzenlenen piknikte vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, iyi bir bayram geçirmelerini temenni eden Kaya, 24 Haziran'daki seçimler için destek istedi.
Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığını ve zor günlerden geçtiğini hatırlatan Kaya, "Liderimizin çağrısıyla meydanlara çıkan sizlerin sayesinde o hain işgal girişimini geri püskürttük. Rabb'im bir daha öyle kötü günler yaşatmasın. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın, gücümüze güç katsın." diye konuştu.
Muhalefet partilerinin yalanlarla vatandaşların aklını bulandırmaya çalıştığını söyleyen Kaya, şunları kaydetti:
"Lütfen bu yalanlara inanmayın. Bugün Muharrem İnce çıkmış, 'Devletin bakımına muhtaç 3-5 bin çocuk var. Biz 3-5 bin çocuğa bile bakamıyoruz, 18 yaşına gelince çocukları sokağa atıyorlar. Ben onları hemen işe alacağım.' demiş. Biz bugüne kadar 45 binin üzerinde kurum bakımımızdaki çocuğumuza istihdam sağlamış bir ülkeyiz. 3-4 ay önce kurum bakımımızdaki 2 bin 500 çocuğun atamasını yapmış bir ülkeyiz. Bize emanet verilen bu çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Kurum bakımındaki 14 binin üzerindeki çocuğumu kendi evlatlarımdan ayırmıyorum. Ben onların anneleriyim.
O çocuklarımızın istihdamlarını sağladığımız gibi eğitimleri için de en büyük desteği veriyoruz. Bu sene çocuklarımızın 2 bine yakını takdir, 3 bine yakın evladım teşekkür aldı. Ben onların hem eğitimlerini yakından takip ediyorum hem sosyal hem kültürel çalışmalarını yakından takip ediyorum. Bu devlete emanet edilen çocuklara gece-gündüz demeden bakmak benim görevim. Biz bu çocukları geleceğe en güzel şekilde hazırlıyoruz. Yakın zamanda yaptığımız bir düzenlemeyle artık bizim kurum çocuklarımız kendi mesleklerinde atanma hakkına da sahip oldu. Bugüne kadar laf üstüne laf değil iş üstüne iş koyduk. İcraatlarımız ortada. Çocuklarımızın başarısı ortada. Korumamız bakımındaki Merve kardeşim bugün Fransa'da dünyanın en büyük müzik okulunda eğitim alıyor. Bu çocukların eğitimlerini yakından takip ediyoruz. Yalan söyleyerek kimse milletin aklını bulandırmaya kalkmasın. Çocuklarımıza hizmet etmekten büyük şeref ve onur duyuyoruz."
Kaya, AK Parti'nin 15 yıldır sosyal devlet anlayışıyla, sosyal politikalarda sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini dile getirerek, Türkiye'nin son 10 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduğuna dikkati çekti.
Bakan Kaya, çocukların eğitimi için en büyük desteği verdiklerini anlatarak, 2,3 milyon çocuğa şartlı eğitim desteğinde bulunduklarını ve hiç kimseye çocuklar üzerinden siyaset yapmaya izin vermeyeceklerini dile getirdi.
Bakan Kaya'ya programında, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin eşlik etti.
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